Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Климатолог Александр Иошпа заявил, что мощные ливни вернутся в Ростовскую область уже в воскресенье, 23 июля. Они будут идти в регионе до конца месяца.
«Два-три дня дождь, а потом — несколько дней солнце, а следом — снова осадки. Мы называем такое явление циклонической серией», — уточнил эксперт «КП — Ростов-на-Дону».
Он добавил, что, по прогнозам, осадки в Ростове будут в пределах нормы, однако эксперт предполагает, что все-таки их будет больше.
Также Иошпа отметил, что погода в регионе стала более дождливой. Он предположил, что такая тенденция, вероятно, сохранится и в будущем. «Нас могут ожидать еще более „мокрые“ годы», — заключил он.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, грозит ли Ростовской области жара в +50 градусов.