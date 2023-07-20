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Климатолог Иошпа предупредил о мощном ливне в Ростовской области 23 июля

20 июля 2023, 06:49
Фото: 75.mchs.gov.ru
Климатолог Иошпа предупредил о мощном ливне в Ростовской области 23 июля
Мощные дожди обрушатся на Ростовскую область, они будут идти до конца июля, заявил климатолог Александр Иошпа.

Климатолог Александр Иошпа заявил, что мощные ливни вернутся в Ростовскую область уже в воскресенье, 23 июля. Они будут идти в регионе до конца месяца.

«Два-три дня дождь, а потом — несколько дней солнце, а следом — снова осадки. Мы называем такое явление циклонической серией», — уточнил эксперт «КП — Ростов-на-Дону».

Он добавил, что, по прогнозам, осадки в Ростове будут в пределах нормы, однако эксперт предполагает, что все-таки их будет больше.

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Также Иошпа отметил, что погода в регионе стала более дождливой. Он предположил, что такая тенденция, вероятно, сохранится и в будущем. «Нас могут ожидать еще более „мокрые“ годы», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, грозит ли Ростовской области жара в +50 градусов.

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