Минтранспорта до конца года потратит на ремонт моста через Северский Донец 471,8 млн

За эти деньги будущий подрядчик до 30 ноября включительно должен будет заменить верхний слой дорожного покрытия, заменить опорные части балок моста, деформационные швы, восстановить защитные слои бетона, подферменники, защитный слой ригелей и нанести дорожную разметку, предоставив гарантию своих работ на срок от трех месяцев до восьми лет в зависимости от типа объекта.