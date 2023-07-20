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Минтранспорта до конца года потратит на ремонт моста через Северский Донец 471,8 млн

20 июля 2023, 12:56
Фото: donland.ru
Минтранспорта до конца года потратит на ремонт моста через Северский Донец 471,8 млн
В Ростовской области на ремонт моста через Северский Донец выделили более 471,8 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

В среду, 19 июля, Минтранспорта Ростовской области объявило конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту моста через Северский Донец. Работы пройдут на 59-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск» в Усть-Донецком районе. Максимальная стоимость контракта составила 471,8 миллиона рублей.

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За эти деньги будущий подрядчик до 30 ноября включительно должен будет заменить верхний слой дорожного покрытия, заменить опорные части балок моста, деформационные швы, восстановить защитные слои бетона, подферменники, защитный слой ригелей и нанести дорожную разметку, предоставив гарантию своих работ на срок от трех месяцев до восьми лет в зависимости от типа объекта.

Победителя конкурса выберут 9 августа.

Ранее в Ростовской области сообщили о планах отремонтировать два моста за почти 70 миллионов рублей.

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