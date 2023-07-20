Минтранспорта до конца года потратит на ремонт моста через Северский Донец 471,8 млн

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В среду, 19 июля, Минтранспорта Ростовской области объявило конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по ремонту моста через Северский Донец. Работы пройдут на 59-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск» в Усть-Донецком районе. Максимальная стоимость контракта составила 471,8 миллиона рублей.
За эти деньги будущий подрядчик до 30 ноября включительно должен будет заменить верхний слой дорожного покрытия, заменить опорные части балок моста, деформационные швы, восстановить защитные слои бетона, подферменники, защитный слой ригелей и нанести дорожную разметку, предоставив гарантию своих работ на срок от трех месяцев до восьми лет в зависимости от типа объекта.
Победителя конкурса выберут 9 августа.
Ранее в Ростовской области сообщили о планах отремонтировать два моста за почти 70 миллионов рублей.