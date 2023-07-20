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Мужчины в Ростове-на-Дону оказались одни из самых щедрых на ювелирные украшения

20 июля 2023, 13:15
Фото: pxhere.com
Мужчины в Ростове-на-Дону оказались одни из самых щедрых на ювелирные украшения
Ростов-на-Дону попал в список городов с самыми щедрыми мужчинами на ювелирные украшения, сообщают СМИ.

Мужчины из Саратова, Ростова и Ярославля тратят больше всех денег на украшения. Самыми скупыми оказались жители в Красноярске, Перми и Москве.

Рейтинг составили на основе значений предлагаемых зарплат и трат мужчин на женские украшения. Если рассматривать в цифрах, то жители Саратова тратят на украшения пятую часть зарплаты.

Эксперты составили рейтинг компаний с большим ростом зарплат
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В Ростове-на-Дону доля трат составила 17,9%, в Ярославе — 17,6%. В пятерку попали также Омск и Волгоград.

Ранее Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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