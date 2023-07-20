Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Мужчины из Саратова, Ростова и Ярославля тратят больше всех денег на украшения. Самыми скупыми оказались жители в Красноярске, Перми и Москве.
Рейтинг составили на основе значений предлагаемых зарплат и трат мужчин на женские украшения. Если рассматривать в цифрах, то жители Саратова тратят на украшения пятую часть зарплаты.
В Ростове-на-Дону доля трат составила 17,9%, в Ярославе — 17,6%. В пятерку попали также Омск и Волгоград.
Ранее Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.