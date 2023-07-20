На левом берегу Дона построят железнодорожный путь к Ростовскому порту

Напомним, около года назад стало известно, что Ростовский порт собираются перенести на левый берег Дона. Объем инвестиций в реализацию проекта оценили в миллиард рублей, однако уже в 2023 году стало известно, что выручка компании сократилась, а потому расходы на строительство инфраструктуры могут создать сложности для переезда.