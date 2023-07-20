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На левом берегу Дона построят железнодорожный путь к Ростовскому порту

20 июля 2023, 12:17
Фото: KZDM/cc by sa 4.0/wikimedia.org
На левом берегу Дона построят железнодорожный путь к Ростовскому порту
На левом берегу Дона построят выставочный железнодорожный путь к Ростовскому порту, информация об этом появилась в системе ГИС ЕГРЗ.

В среду, 19 июля, ООО «Проммаш тест» выпустило положительное заключение на проект работ по строительству выставочного железнодорожного пути необщего пользования АО «Ростовский порт» на станции Заречной. Выставочные пути предназначены для размещения вагонов грузовых поездов для приема и сдачи перевозимой продукции. Объект капитального строительства планируют разместить на улице 1-й Луговой в Заречной промзоне.

Заказчиком работ выступило АО «Ростовский порт», однако сроки работ и количество средств, необходимых для реализации проекта, пока неизвестны.

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Напомним, около года назад стало известно, что Ростовский порт собираются перенести на левый берег Дона. Объем инвестиций в реализацию проекта оценили в миллиард рублей, однако уже в 2023 году стало известно, что выручка компании сократилась, а потому расходы на строительство инфраструктуры могут создать сложности для переезда.

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