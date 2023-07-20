На ремонт зерноградского водовода до конца 2024 года потратят 652,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Согласно данным пресс-службы власти планируют до конца следующего года провести капитальный ремонт участка зерноградского водовода между насосными станциями. Ремонт хотят провести в рамках госпрограммы по обеспечению населения качественными услугами ЖКХ.
На ремонт водовода уже выделили почти 652,5 миллиона рублей. За эти деньги рабочие отремонтируют семикилометровый участок водовода протяженностью 60 километров, который идет реки Дон до Зернограда через территории в Аксайском и Кагальницком районах.
«К работам на аварийном участке приступят уже в текущем году. Завершить их планируется во втором полугодии 2024 года», — сказано в сообщении.
Кроме того, в настоящий момент благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» в левобережной зоне Аксайского района строят новую система водоснабжения, которая позволит обслуживать около 191,6 тысячи жителей в Аксайском, Зерноградском и Кагальницком районах.
Ранее жители Зернограда остались без воды на несколько дней в летний зной.