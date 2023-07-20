Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
По ее словам, этот объект несколько лет находится в аварийном состоянии, а частные инвесторы так и не появились. Денег в бюджете на эти цели найти не удалось.
«Надеюсь, что сейчас эту ситуацию удастся исправить. Для начала нужна проектно-сметная документация», — прокомментировала Титаренко.
Она добавила, что ожидается появление дополнительных средств на решение важных городских проблем. По ее словам, ранее Морская лестница была предметом гордости таганрожцев, а упоминания о ней и ее фотографии входили во все книги и фотоальбомы о городе.
До этого ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в Фонд капремонта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.