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Нехваткой денег объяснили власти аварийное состояние Морской лестницы в Таганроге

20 июля 2023, 15:03
Фото: Анна Астахова/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Нехваткой денег объяснили власти аварийное состояние Морской лестницы в Таганроге
В Таганроге не получалось отреставрировать Морскую лестницу из-за отсутствия денег в бюджете, написала в соцсетях председатель городской Думы Инна Титаренко.

По ее словам, этот объект несколько лет находится в аварийном состоянии, а частные инвесторы так и не появились. Денег в бюджете на эти цели найти не удалось.

«Надеюсь, что сейчас эту ситуацию удастся исправить. Для начала нужна проектно-сметная документация», — прокомментировала Титаренко.

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Она добавила, что ожидается появление дополнительных средств на решение важных городских проблем. По ее словам, ранее Морская лестница была предметом гордости таганрожцев, а упоминания о ней и ее фотографии входили во все книги и фотоальбомы о городе.

До этого ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в Фонд капремонта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Аварийное состояние#Деньги#Бюджет#Морская лестница#Инвесторы#Дума#Проектно-сметная документация#Городские проблемы#Фонд капремонта
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