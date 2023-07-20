— Нужно придерживаться ряда не сложных правил. Взять за правило не сидеть в туалете более 3-5 минут. Не превращать этот процесс в «туалетную библиотеку» — не читать новости на унитазе. Обязательно следить за работой кишечника, чтобы стул был мягким. По консистенции он должен быть как зубная паста, чтобы человек не натуживался и мог легко ходить в туалет. Также я рекомендую пересмотреть мероприятия гигиены. Полностью отказаться от туалетной бумаги в пользу мытья водой с мылом. Конечно же, стоит и пересмотреть рацион питания. Ограничить употребление острых блюд, пряностей, копченостей, горченностей и кофе. Исключить крепкий алкоголь. А также правильно питаться и вести активный образ жизни.