Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Почему возникает геморрой? К каким осложнениям он приводит? Как не допустить развитие «неудобной болезни» и какие методы лечения существуют? Об этом рассказал в интервью корреспонденту RostovGazeta проктолог из Ростова Денис Богданов.
— Денис Валерьевич, почему возникает «неудобная болезнь»?
— Причин для возникновения геморроидальной болезни очень много. Основной из них является нарушение работы кишечника. К этому чаще всего приводит образ жизни человека — недостаточные физические нагрузки, сидячая или тяжелая работа. Геморрой возникает и с возрастом, когда из организма теряется коллаген и ослабевает связочный аппарат. Но также может возникнуть и у абсолютно здорового человека — на фоне стресса. Поэтому крайне важно поддерживать себя в хорошей физической форме и стараться правильно питаться.
— Как распознать геморрой и что делать, если он появился?
— Прежде всего, если что-то настораживает, не стоит заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачу. И чем раньше, тем больше вероятность избежать развития болезни, ее перехода в хроническую форму и, соответственно, необходимости хирургического вмешательства. Следует понимать, что на первой стадии геморроидальная болезнь практически не беспокоит пациента. Выявляется она, в основном, на осмотре у доктора. Но когда у человека отсутствуют симптомы, ему просто следует изменить образ жизни и дальше наблюдаться у врача.
Выраженные симптомы геморроя появляются на второй и частично на третьей стадии. Происходит выпадение геморроидальных узлов, может наблюдаться выделение крови. Паниковать в этом случае не стоит. Сегодня широко применяются малоинвазивные способы лечения — латексное легирование, лазерное лечение, склеротерапия. Как правило, они проводятся амбулаторно. После процедуры пациент идет домой и забывает о проблеме. И если человек будет соблюдать рекомендации врача, то в последующем, шанс столкнуться с возобновлением симптомов значительно ниже. Но если пациент вернется в привычному образу жизни, то через три-пять лет у некоторых наступает рецидив.
— Многие ростовчане стесняются или боятся обращаться к доктору…
— Нужно понимать, что показаний для применения хирургического лечения не так уж и много. А стеснение показаться врачу — это первая причина, по которой пациенты затягивают с лечением. В итоге хронические заболевания постепенно увеличивают стадию болезни. Чем дольше человек не идет к врачу, тем стадия заболевания становится больше. Шанс столкнуться с возможностью хирургического лечения в условиях стационара увеличивается. То есть в таких случаях может возникнуть необходимость в полноценной операции.
— Какими осложнениями чреват геморрой?
— В ряде случаев из-за продолжающейся травматизации анального канала геморроидальная болезнь может осложниться трещиной. Ее симптомы — сильная режущая боль и возможные выделения крови при походе в туалет. Если человек по-прежнему не обращается к врачу, и трещина не заживает самостоятельно — она переходит в хроническую форму. Такая форма дает выраженные жгуче-режущие боли на протяжении нескольких часов. Те, кто беспокоятся о своем здоровье — обращаются в больницу когда трещина «острая». Они получают лечение и в большинстве случаев все успешно заживает. Но когда пациент приходит к доктору на этапе хронической формы, лечение лекарствами старой раны уже менее эффективно. Возникает необходимость хирургического вмешательства.
— В Сети нередко встречается мнение о том, что геморрой может перерасти в рак. Это так?
— Взаимосвязи того, что если появился геморрой, то он перейдет в рак — нет. В некоторых клиниках пытаются этим пугать пациентов, настаивая на лечении. Но это не правда. И геморрой, и трещины могут серьезно портить качество жизни человека, мучить и пугать симптомами. Но в большинстве случаев они не переходят в онкологию. Это подтверждено исследованиями.
Однако подчеркну, что каждому человеку в возрасте 45+ лет, обязательно нужно делать колоноскопию. Это отличная профилактика колоректального рака. При хорошем результате исследования, колоноскопию стоит повторять один раз в три года. А в случае выявления полипа в толстом кишечнике исследование надо проходить один раз в полгода. Ведь под симптомы геморроя и трещин могут маскироваться многие болезни. В некоторых случаях потребуется лечить кишечник для того, чтобы исчезли симптомы проктологических заболеваний.
— Что Вы можете посоветовать ростовчанам для борьбы с «неудобным» недугом?
— Нужно придерживаться ряда не сложных правил. Взять за правило не сидеть в туалете более 3-5 минут. Не превращать этот процесс в «туалетную библиотеку» — не читать новости на унитазе. Обязательно следить за работой кишечника, чтобы стул был мягким. По консистенции он должен быть как зубная паста, чтобы человек не натуживался и мог легко ходить в туалет. Также я рекомендую пересмотреть мероприятия гигиены. Полностью отказаться от туалетной бумаги в пользу мытья водой с мылом. Конечно же, стоит и пересмотреть рацион питания. Ограничить употребление острых блюд, пряностей, копченостей, горченностей и кофе. Исключить крепкий алкоголь. А также правильно питаться и вести активный образ жизни.
Беседовала Дарья Демидова