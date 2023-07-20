Общественница прокомментировала строительство новых трамвайных линий в Краснодаре

Posted 20 июля 2023, 14:56
Published 20 июля 2023, 14:56
Modified 20 июля 2023, 14:58
Updated 20 июля 2023, 14:58
В конце прошлого года стало известно о том, что в Краснодаре собираются проложить новые трамвайные пути в направлении Гидростроя и Восточно-Кругликовского микрорайона. Проект был утвержден.
Однако накануне в соцсетях появилась информация о том, что власти отказываются от строительства. Позже в администрации сообщили, что это ложные данные, а поиск финансирования для выполнения этих работ продолжается.
Репещук отмечает, что анонсирование строительства трамвайных линий в тот или иной район жители воспринимают очень благосклонно. Именно поэтому сейчас все очень переживают о том, почему до сих пор не заключено соглашение.
По её мнению, администрация края все же нацелена на то, чтобы в городе появлялись трамвайные линии. Однако когда конкретно начнется строительство — неизвестно.
«Администрация уже сделала одну ошибку, за которую расплачивается весь город — они разрушили контактную сеть на улице Красной. И мы надеемся, что больше подобных шагов по отказу от строительства трамвайных линий они допускать не будут», — заявляет общественница.
Она подчеркивает, что сейчас в городе идёт обновление подвижного состава. При этом новых трамваев и троллейбусов закупают даже больше, чем автобусов. Это показывает ориентацию городских властей на этот вид транспорта.
Кроме того, чиновникам выгодно развивать трамвайную сеть из-за самой низкой себестоимости поездки и перевозки большого количества пассажиров. Передвижение на трамвае также позволяет избежать пробок.