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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

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Общественница прокомментировала строительство новых трамвайных линий в Краснодаре

20 июля 2023, 14:56
Фото: vk.com/krdru
Общественница прокомментировала строительство новых трамвайных линий в Краснодаре
Жители Краснодара очень ждут новые трамвайные линии, поэтому власти должны приложить все усилия для начала их строительства, заявила общественница Марина Репещук.

В конце прошлого года стало известно о том, что в Краснодаре собираются проложить новые трамвайные пути в направлении Гидростроя и Восточно-Кругликовского микрорайона. Проект был утвержден.

Однако накануне в соцсетях появилась информация о том, что власти отказываются от строительства. Позже в администрации сообщили, что это ложные данные, а поиск финансирования для выполнения этих работ продолжается.

Репещук отмечает, что анонсирование строительства трамвайных линий в тот или иной район жители воспринимают очень благосклонно. Именно поэтому сейчас все очень переживают о том, почему до сих пор не заключено соглашение.

По её мнению, администрация края все же нацелена на то, чтобы в городе появлялись трамвайные линии. Однако когда конкретно начнется строительство — неизвестно.

«Администрация уже сделала одну ошибку, за которую расплачивается весь город — они разрушили контактную сеть на улице Красной. И мы надеемся, что больше подобных шагов по отказу от строительства трамвайных линий они допускать не будут», — заявляет общественница.

По её мнению, администрация края все же нацелена на то, чтобы в городе появлялись трамвайные линии. Однако когда конкретно начнется строительство — неизвестно.По её мнению, администрация края все же нацелена на то, чтобы в городе появлялись трамвайные линии. Однако когда конкретно начнется строительство — неизвестно.
По её мнению, администрация края все же нацелена на то, чтобы в городе появлялись трамвайные линии. Однако когда конкретно начнется строительство — неизвестно.
Фото: vk.com/krdru

Она подчеркивает, что сейчас в городе идёт обновление подвижного состава. При этом новых трамваев и троллейбусов закупают даже больше, чем автобусов. Это показывает ориентацию городских властей на этот вид транспорта.

Кроме того, чиновникам выгодно развивать трамвайную сеть из-за самой низкой себестоимости поездки и перевозки большого количества пассажиров. Передвижение на трамвае также позволяет избежать пробок.

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#Город#Общественный транспорт#Транспортные проблемы#Трамвай#Строительство линии скоростного трамвая#Троллейбус#Краснодарский край#Краснодар
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