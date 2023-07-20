Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Напомним, что в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о похищении ребенка. 18 июля в Шахтах с детской площадки многоквартирного дома пропала шестилетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых буквально на несколько минут. Ребенка видели с незнакомым мужчиной, который в магазине покупал сладости малышке и себе пиво. На поиски девочки отправились более 150 человек, полицейские и местные жители.
В итоге ребенка нашли в доме у 41-летнего похитителя. Зачем он увел девочку, мужчина объяснить не смог. Однако ребенку он не причинил никакого вреда.
20 июля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении мужчины, подозреваемого в похищении малолетней девочки, меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас похититель помещен в следственный изолятор.