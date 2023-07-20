Напомним, что в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о похищении ребенка. 18 июля в Шахтах с детской площадки многоквартирного дома пропала шестилетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых буквально на несколько минут. Ребенка видели с незнакомым мужчиной, который в магазине покупал сладости малышке и себе пиво. На поиски девочки отправились более 150 человек, полицейские и местные жители.