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Политолог рассказал, чего ждать от Украины в ответ на удары по Черноморским портам

20 июля 2023, 14:51
Фото: Ministryofdefenseofua/Євгеній Силкін/cc by sa 2.0/flickr.com
Политолог рассказал, чего ждать от Украины в ответ на удары по Черноморским портам
Украина увеличит число террористических акций и активизирует диверсантов на территории России после потери зерна и инфраструктуры в Черноморских портах, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

Эксперт отмечает, что потери зерна, инфраструктуры и цехов выглядят как дополнительные поражения режима Зеленского. Только теперь не на поле боя, а в тылу. Кроме того, указанные точки в Черном море крайне важны для Запада, а значит их утрата явно сократит поддержку и финансирование Украины.

Он считает, что на фоне ударов по портам противник будет только наращивать свои силы. И, учитывая положение на линии столкновения, от Украины можно ждать только усиления террористических акций.

«В Крым последние дни прилетает достаточно много БПЛА. К сожалению, есть и жертвы», — говорит Гусий.

Политолог также заявляет, что украинская сторона попытается активизировать своих диверсантов внутри России. Однако, по его словам, активность Украины не продлится долго, так как ресурсы противника конечны.

Ранее эксперт заявил, что ВС РФ нужно начать активные действия по оттеснению ВСУ до «безопасных» позиций после атаки на Крымский мост.

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#Спецоперация#Морской порт#Инфраструктура#Атаки Украины#Цели Украины#Украинские диверсанты#Угрозы от Украины#Краснодарский край#Черное море#Крым
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