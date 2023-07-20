Эксперт отмечает, что потери зерна, инфраструктуры и цехов выглядят как дополнительные поражения режима Зеленского. Только теперь не на поле боя, а в тылу. Кроме того, указанные точки в Черном море крайне важны для Запада, а значит их утрата явно сократит поддержку и финансирование Украины.