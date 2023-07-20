Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Эксперт отмечает, что потери зерна, инфраструктуры и цехов выглядят как дополнительные поражения режима Зеленского. Только теперь не на поле боя, а в тылу. Кроме того, указанные точки в Черном море крайне важны для Запада, а значит их утрата явно сократит поддержку и финансирование Украины.
Он считает, что на фоне ударов по портам противник будет только наращивать свои силы. И, учитывая положение на линии столкновения, от Украины можно ждать только усиления террористических акций.
«В Крым последние дни прилетает достаточно много БПЛА. К сожалению, есть и жертвы», — говорит Гусий.
Политолог также заявляет, что украинская сторона попытается активизировать своих диверсантов внутри России. Однако, по его словам, активность Украины не продлится долго, так как ресурсы противника конечны.
Ранее эксперт заявил, что ВС РФ нужно начать активные действия по оттеснению ВСУ до «безопасных» позиций после атаки на Крымский мост.