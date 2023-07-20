Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
161.ру со ссылкой на источник пишет, что это решение было неожиданным и его приняли после совещания в среду, 19 июля. Куренков занимался благоустройством и курировал административную практику.
Официальной информации об увольнении не поступало, она уточняется. Добавим, что Куренков возглавил комитет в 2017 году, до этого он был замминистра природных ресурсов и экологии региона.
Ранее в Таганроге с мая уже третий замглавы администрации ушел в отставку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого эксперты рассказали, каких профессий лишатся ростовчане из-за нейросетей.