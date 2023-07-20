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Председатель комитета по охране окружающей среды внезапно ушел с должности в Ростове

20 июля 2023, 09:07
Фото: donland.ru
Председателя комитета по охране окружающей среды внезапно уволили в Ростове
В Ростове-на-Дону со своего поста ушел председатель комитета по охране окружающей среды Андрей Куренков, сообщают СМИ.

161.ру со ссылкой на источник пишет, что это решение было неожиданным и его приняли после совещания в среду, 19 июля. Куренков занимался благоустройством и курировал административную практику.

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Добавим, что Куренков возглавил комитет в 2017 году, до этого он был замминистра природных ресурсов и экологии региона.Добавим, что Куренков возглавил комитет в 2017 году, до этого он был замминистра природных ресурсов и экологии региона.
Добавим, что Куренков возглавил комитет в 2017 году, до этого он был замминистра природных ресурсов и экологии региона.
Фото: rostov-gorod.ru

Официальной информации об увольнении не поступало, она уточняется. Добавим, что Куренков возглавил комитет в 2017 году, до этого он был замминистра природных ресурсов и экологии региона.

Ранее в Таганроге с мая уже третий замглавы администрации ушел в отставку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого эксперты рассказали, каких профессий лишатся ростовчане из-за нейросетей.

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