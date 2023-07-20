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Психолог рассказал, почему туристы на Черном море совокупляются в общественных местах

20 июля 2023, 18:21
Фото: freepik.com
Туристы занимаются сексом в общественных местах из-за желания испытать адреналин и выйти за моральные и законодательные рамки, рассказала клинический психолог Юлия Ицкова.

На курортах Черноморского побережья в объектив местных жителей и отдыхающих периодически попадают пары, которые совокупляются на людях — в море, парке или на пляже.

Эксперт считает, что желание заняться любовью в общественном месте — это бунт и вызов системе. Так как тема в обществе всё еще достаточно табуирована, у некоторых людей есть потребность нарушить запреты и получить новые ощущение.

«Выход за рамки — и морали (смотрите, я могу себе так позволить), и закона (ого, я его нарушил) — это всё про подростковый бунт. Даже если в паспорте 40, 50, 60 лет, нам не хватает огня в реальной жизни», — говорит Ицкова.

Туристов, которые приезжают в отпуск, также сильно раскрепощает ощущение свободы. Они считают, что «вырвались наружу», а все их поступки останутся в рамках отдыха.

Ранее эксперт посоветовал ростовчанам не заниматься сексом на улице.

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