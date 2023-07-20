Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
На курортах Черноморского побережья в объектив местных жителей и отдыхающих периодически попадают пары, которые совокупляются на людях — в море, парке или на пляже.
Эксперт считает, что желание заняться любовью в общественном месте — это бунт и вызов системе. Так как тема в обществе всё еще достаточно табуирована, у некоторых людей есть потребность нарушить запреты и получить новые ощущение.
«Выход за рамки — и морали (смотрите, я могу себе так позволить), и закона (ого, я его нарушил) — это всё про подростковый бунт. Даже если в паспорте 40, 50, 60 лет, нам не хватает огня в реальной жизни», — говорит Ицкова.
Туристов, которые приезжают в отпуск, также сильно раскрепощает ощущение свободы. Они считают, что «вырвались наружу», а все их поступки останутся в рамках отдыха.
Ранее эксперт посоветовал ростовчанам не заниматься сексом на улице.