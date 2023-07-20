«Выход за рамки — и морали (смотрите, я могу себе так позволить), и закона (ого, я его нарушил) — это всё про подростковый бунт. Даже если в паспорте 40, 50, 60 лет, нам не хватает огня в реальной жизни», — говорит Ицкова.