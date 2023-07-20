Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов России по посещаемости театров. Первую позицию в рейтинге он уступил только Санкт-Петербургу. Третья строчка отошла Самаре.
Отмечается, что в Ростове театр — самый популярный вид досуга. В целом, чаще всего россияне отдают предпочтение спортивным мероприятиям, их посещают 30% жителей страны. Театры стали вторыми по популярности — туда ходят 24,5% граждан. Также в качестве досуга многие выбирают музеи и экскурсии.
Ранее Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты.