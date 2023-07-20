Отмечается, что в Ростове театр — самый популярный вид досуга. В целом, чаще всего россияне отдают предпочтение спортивным мероприятиям, их посещают 30% жителей страны. Театры стали вторыми по популярности — туда ходят 24,5% граждан. Также в качестве досуга многие выбирают музеи и экскурсии.