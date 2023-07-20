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Ростов оказался вторым в России по посещаемости театров после Санкт-Петербурга

20 июля 2023, 11:54
Фото: БИБЛИОТЕКАРЬ/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростов оказался вторым в России по посещаемости театров после Санкт-Петербурга
Ростов-на-Дону занял второе место после Петербурга по посещаемости театров, сообщает портал Tripster.

Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов России по посещаемости театров. Первую позицию в рейтинге он уступил только Санкт-Петербургу. Третья строчка отошла Самаре.

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Отмечается, что в Ростове театр — самый популярный вид досуга. В целом, чаще всего россияне отдают предпочтение спортивным мероприятиям, их посещают 30% жителей страны. Театры стали вторыми по популярности — туда ходят 24,5% граждан. Также в качестве досуга многие выбирают музеи и экскурсии.

Ранее Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты.

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