Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В России рассматривают возможность оповещать население о чрезвычайных ситуациях с помощью домофонов в многоквартирных домах. Глава МЧС Александр Куренков заверяет, что такая система уже существует, более того она не требует больших затрат, а установить ее можно даже на самые простые домофоны.
Однако ведомство все еще думает над проблемой оповещения о ЧС жителей сельской местности, уточняет ТАСС.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал секретарю Совбеза Николаю Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий.