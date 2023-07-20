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Ростовчан будут оповещать о ЧС через домофоны

20 июля 2023, 06:48
Фото: 55.mchs.gov.ru
Ростовчан будут оповещать о ЧС через домофоны
Домофоны могут использовать в Ростовской области для оповещения в случае чрезвычайной ситуации, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

В России рассматривают возможность оповещать население о чрезвычайных ситуациях с помощью домофонов в многоквартирных домах. Глава МЧС Александр Куренков заверяет, что такая система уже существует, более того она не требует больших затрат, а установить ее можно даже на самые простые домофоны.

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Однако ведомство все еще думает над проблемой оповещения о ЧС жителей сельской местности, уточняет ТАСС.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал секретарю Совбеза Николаю Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий.

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