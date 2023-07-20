В России рассматривают возможность оповещать население о чрезвычайных ситуациях с помощью домофонов в многоквартирных домах. Глава МЧС Александр Куренков заверяет, что такая система уже существует, более того она не требует больших затрат, а установить ее можно даже на самые простые домофоны.