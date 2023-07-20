Также парламентарии рассматривают наказание для граждан за сокрытие от военкомата изменений своего семейного положения, места работы или учебы или нового адреса проживания. Штрафовать будут и в случае отъезда из страны более, чем на шесть месяцев, без предупреждения военкомата. За это гражданам придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, уточняют «РИА Новости».