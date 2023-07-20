rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Изображение материала

Ростовчан будут штрафовать за сокрытие от военкомата нового места жительства и работы

20 июля 2023, 09:13
Фото: 1MI
Ростовчан будут штрафовать за сокрытие от военкомата нового места жительства и работы
Жителей Ростовской области смогут штрафовать за неявку в военкомат по повестке, а также за сокрытие от него нового места жительства и работы, пишут федеральные СМИ.

В Госдуме рассматривают поправки об увеличении штрафа за неявку в военкомат. Депутаты, в частности, хотят наказывать граждан за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма штрафного наказания в этом случае увеличится с трех тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Юрист рассказал, как ростовчан будут ставить на воинский учёт без похода в военкомат
Узнать подробнее

Также парламентарии рассматривают наказание для граждан за сокрытие от военкомата изменений своего семейного положения, места работы или учебы или нового адреса проживания. Штрафовать будут и в случае отъезда из страны более, чем на шесть месяцев, без предупреждения военкомата. За это гражданам придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, уточняют «РИА Новости».

Отдельно оговаривается, что неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации повлечёт для юридических лиц наложение штрафов до 500 тысяч рублей.

Ранее юрист рассказал, как в Ростове заработал запрет для уклонистов на вождение машины.

Читайте также:
Подростка осудили в Ростове-на-Дону за попытку поджечь здание военкоматаВоенкомат в Ростовской области прокомментировал указ о призыве запасников на сборыУклониться не выйдет: военком Ростовской области рассказал о цифровизации военкоматов
#Алина Заярная#СМИ#Спецоперация#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Военкоматы Ростовской области#Призыв в армию в Ростовской области#Мобилизация в Ростовской области#Мобилизация
Подпишитесь
В Ростовской области допрашивают похитителя ребенка и летают из закрытого аэропорта
Вчера, 17:15
Стали известны плюсы и минусы поездки в Крым через Ростов и новые территории
Вчера, 14:59
Пропускную мощность КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличили в три раза
Вчера, 16:00
Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на берегу Черного и Азовского морей
Вчера, 15:14
«Висячие сады»: на зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение
Вчера, 15:39
Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках
Вчера, 15:43