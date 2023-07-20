Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Госдуме рассматривают поправки об увеличении штрафа за неявку в военкомат. Депутаты, в частности, хотят наказывать граждан за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма штрафного наказания в этом случае увеличится с трех тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Также парламентарии рассматривают наказание для граждан за сокрытие от военкомата изменений своего семейного положения, места работы или учебы или нового адреса проживания. Штрафовать будут и в случае отъезда из страны более, чем на шесть месяцев, без предупреждения военкомата. За это гражданам придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, уточняют «РИА Новости».
Отдельно оговаривается, что неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации повлечёт для юридических лиц наложение штрафов до 500 тысяч рублей.
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