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Ростовчанам рассказали, сколько продлится жаркая погода в июле

20 июля 2023, 05:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней будет сохраняться жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг, 20 июля, температура воздуха составит 30 градусов и будет облачно. Осадков в этот день не ожидается.

Облачная погода в городе будет сохраняться до середины следующей недели. Ближе к выходным порывы ветра достигнут 5 метров в секунду.

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Температура воздуха поднимется до 32 градусов, такие условия ожидаются как минимум до 26 июля. По ночам температура будет опускаться до 18 градусов.

Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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