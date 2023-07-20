Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:19
В четверг, 20 июля, температура воздуха составит 30 градусов и будет облачно. Осадков в этот день не ожидается.
Облачная погода в городе будет сохраняться до середины следующей недели. Ближе к выходным порывы ветра достигнут 5 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до 32 градусов, такие условия ожидаются как минимум до 26 июля. По ночам температура будет опускаться до 18 градусов.
Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.