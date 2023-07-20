Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Горожане разъясняют, что в 2023 году в их доме на улице Каширской, 6 в Ростове запланировано проведение капитального ремонта, которого жители дома ждали давно.
По данным официального сайта Фонда капремонта, отремонтировать в доме обещается фундамент, подвальное помещение и фасад. Правда многие из жильцов не понимают, зачем ремонтировать фасад кирпичного дома. Ведь он, в отличие от подвала, и огромной ямы на стыке дома, находится в удовлетворительном состоянии.
Однако, по словам людей, время идет, а капитальные работы так и не начинались.
«Скоро лето закончится, и ничего не происходит. Сперва якобы обещали начать капремонт в мае, но срок сдвинули потому, что шли дожди. Сейчас солнечная погода, но никто тоже ничего не делает. Зато платежки с баснословными суммами к оплате приходят регулярно», — возмущаются жители дома.
Люди рассказывают, что для разъяснения ситуации пытались обратиться в Фонд капитального ремонта. Но дозвониться туда, по их словам, оказалось невозможно.
Не удалось дозвониться в НКО «Фонд капитального ремонта» и корреспонденту RostovGazeta. По телефону горячей линии сообщили, что не обладают информацией по данному дому. Порекомендовали позвонить в сектор по работе с обращениями граждан по номеру 201-79-48. Однако там, после длительного ожидания, звонок попросту сбросили.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители дома на Каширской, 6 неоднократно просили управляющую компанию ООО «УК Первая» выполнить свои обязанности — решить проблемы с огромной дырой на стыке дома. И хотя в УК пообещали на этой неделе решить проблему — работы не проведены.