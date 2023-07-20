«Скоро лето закончится, и ничего не происходит. Сперва якобы обещали начать капремонт в мае, но срок сдвинули потому, что шли дожди. Сейчас солнечная погода, но никто тоже ничего не делает. Зато платежки с баснословными суммами к оплате приходят регулярно», — возмущаются жители дома.