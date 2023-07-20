Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Автор опубликовал видео, показав попадающую в реку мутную жидкость в больших объемах. По его словам, это происходит в районе ресторана «Портовый».
Пользователи в комментариях возмутились загрязнением реки и призвали принять меры к тем, кто это делает.
«Поставить фильтры? Нет, не слышали. Лучше загадить все там, где живешь», — заявили ростовчане.
«Треш какой-то», — пишут горожане. Комментариев от официальных ведомств по этому поводу не поступало.
Ранее холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону.