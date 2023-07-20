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Ростовчане заявили о сливе коричневой жидкости в реку Дон

20 июля 2023, 14:47
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о сливе коричневой жидкости в реку Донд
В Ростове-на-Дону произошла утечка коричневой жидкости в реку Дон, сообщили местные жители в соцсетях.

Автор опубликовал видео, показав попадающую в реку мутную жидкость в больших объемах. По его словам, это происходит в районе ресторана «Портовый».

Пользователи в комментариях возмутились загрязнением реки и призвали принять меры к тем, кто это делает.

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Видео: t.me/RostovInside

«Поставить фильтры? Нет, не слышали. Лучше загадить все там, где живешь», — заявили ростовчане.

«Треш какой-то», — пишут горожане. Комментариев от официальных ведомств по этому поводу не поступало.

Ранее холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону.

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