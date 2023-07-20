При этом ТАСС пишет, что Бобровникова останется в системе гандбольного клуба. «Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба „Ростов-Дон“. На данный момент она проходит процесс реабилитации», — сообщили в самом клубе.