rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Изображение материала

Ростовская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру из-за рака

20 июля 2023, 10:43
Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон»
Ростовская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру из-за рака
Чемпионка Олимпийских игр 2016 года по гандболу, игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова завершила карьеру из-за рака, пишут СМИ.

Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон», чемпионка олимпиады в Рио-де-Жанейро Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру. Гандболистка сейчас проходит лечение от рака, у нее диагностировали лимфому Ходжкина.

Болеющая раком ростовская гандболистка Бобровникова побрилась налысо
Узнать подробнее

При этом ТАСС пишет, что Бобровникова останется в системе гандбольного клуба. «Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба „Ростов-Дон“. На данный момент она проходит процесс реабилитации», — сообщили в самом клубе.

Ранее игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала, как узнала о раке.

Читайте также:
Игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала, как узнала о ракеОлимпийской чемпионке из ГК «Ростов-Дон» Владлене Бобровниковой диагностировали ракОлимпийскую чемпионку по гандболу из Ростова Бобровникову срочно госпитализировали
#Виктория Прутковская#Спорт#Заболевшая спортсменка#СМИ#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Бобровникова заболела раком#Чем более Бобровникова
Подпишитесь
В Ростовской области допрашивают похитителя ребенка и летают из закрытого аэропорта
Вчера, 17:15
Стали известны плюсы и минусы поездки в Крым через Ростов и новые территории
Вчера, 14:59
Пропускную мощность КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличили в три раза
Вчера, 16:00
Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на берегу Черного и Азовского морей
Вчера, 15:14
«Висячие сады»: на зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение
Вчера, 15:39
Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках
Вчера, 15:43