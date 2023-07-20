Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон», чемпионка олимпиады в Рио-де-Жанейро Владлена Бобровникова завершила спортивную карьеру. Гандболистка сейчас проходит лечение от рака, у нее диагностировали лимфому Ходжкина.
При этом ТАСС пишет, что Бобровникова останется в системе гандбольного клуба. «Владлена официально завершила спортивную карьеру, но она по-прежнему остается в системе клуба „Ростов-Дон“. На данный момент она проходит процесс реабилитации», — сообщили в самом клубе.
Ранее игрок ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова рассказала, как узнала о раке.