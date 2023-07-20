Ростовский суд отказался вернуть рощу СКА в зону городского леса

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Портал 161.py со ссылкой на представителя общественной группы «Роща СКА» Диану Джавадову рассказал, что инициативным ростовчанам не удалось вернуть рощу рядом со стадионом СКА в зону городских лесов.
Напомним, что уже почти три года жители района продолжают бороться за будущее одного из немногих зеленых «пятен» Ростова. Летом 2020 года жителям Ленинского района удалось отстоять участок рощи через прокуратуру и не допустить строительства многоуровневой парковки, однако в настоящий момент суды продолжаются — ростовчане опасаются, что рощу отдадут под застройку.
В итоге более сотни ростовчан обратились в суд с иском, чтобы отменить решение о передаче участка рощи в федеральную собственность бывшим главой регионального управления Росимущества Василия Федоренко.
В итоге, по словам Джавадовой, суд отказал ростовчанам и городским властям, поддержавшим иск, несмотря на письмо Федоренко о том, что именно юротдел Росимущества неверно зарегистрировал землю.
Джавадова добавила, что буквально перед последним заседанием заболевшую судью Светлану Кукленко заменили на Анну Лепетюх, которая отказала им в возвращении рощи в состав городских лесов.
Однако активисты группы «Роща СКА» не собираются сдаваться и постараются обжаловать решение суда.