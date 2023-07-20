Ростовский суд отказался вернуть рощу СКА в зону городского леса

Напомним, что уже почти три года жители района продолжают бороться за будущее одного из немногих зеленых «пятен» Ростова. Летом 2020 года жителям Ленинского района удалось отстоять участок рощи через прокуратуру и не допустить строительства многоуровневой парковки, однако в настоящий момент суды продолжаются — ростовчане опасаются, что рощу отдадут под застройку.