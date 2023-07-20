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Ростовский врач рассказал, что поможет навсегда забыть про геморрой

20 июля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Ростовский врач рассказал, что поможет навсегда забыть про геморрой
К возникновению геморроя, чаще всего, приводит образ жизни человека — недостаточные физические нагрузки, сидячая или наоборот, слишком тяжелая физическая работа, сообщил RostovGazeta ростовский врач проктолог Денис Богданов.

Доктор подчеркивает, что одной из главных причин возникновения геморроя является нарушение работы кишечника.

«Чтобы стул был регулярным и легким, по консистенции он должен быть как зубная паста. А для этого нужно придерживаться правильного питания», — отмечает Денис Богданов.

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Хорошую службу, по словам собеседника, окажет соблюдение здорового образа жизни и регулярная физкультура.

Также, доктор рекомендует пересмотреть процедуры гигиены — отказаться от туалетной бумаги в пользу мытья водой с мылом.

Подробности — в большом материале RostovGazeta.

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