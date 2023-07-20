Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Доктор подчеркивает, что одной из главных причин возникновения геморроя является нарушение работы кишечника.
«Чтобы стул был регулярным и легким, по консистенции он должен быть как зубная паста. А для этого нужно придерживаться правильного питания», — отмечает Денис Богданов.
Хорошую службу, по словам собеседника, окажет соблюдение здорового образа жизни и регулярная физкультура.
Также, доктор рекомендует пересмотреть процедуры гигиены — отказаться от туалетной бумаги в пользу мытья водой с мылом.
Подробности — в большом материале RostovGazeta.