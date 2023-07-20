Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Собеседник рассказывает, что на заседании профильного Комитета в Госдуме обсудили вопрос о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КОаП). Члены Комитета одобрили предлагаемые поправки.
«Законопроект увеличивает размер наказаний. Например, если гражданин без уважительной причины не явится по повестке в военкомат, то его смогут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей» — отмечает Антон Габович.
Юрист разъясняет, что такая норма административной ответственности и сегодня есть в КОаПе. Однако пока размер штрафа предусмотрен от 500 до трех тысяч рублей.
«Следует понимать, что если законопроект одобрят и он вступит в силу, штраф будет начисляться только при неявке в военкомат без уважительной причины», — уточняет эксперт.
Также собеседник добавляет, что данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в 2019 году.
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