Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Полиция в Ростове совместно со спецназом ФСБ задержала 28-летнего подозреваемого в угоне автомобиля Porsche. У задержанного нашли автомат, гранату, пистолет и фиктивное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Также в личных вещах преступника обнаружили флаконы с психотропным веществом.
Известно, что задержанный является уроженцем одной из кавказских республик. Преступление он совершил в июне прошлого года. Находясь на проезжей части в Ростове, преступник остановил проезжающий мимо Porsche. Угрожая применить оружие, подозреваемый заставил водителя выйти из авто. Затем злоумышленник сел в машину и уехал.
Позже выяснилось, что машину он продал другому владельцу, а вырученные деньги потратил.
Сейчас в отношении преступника возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.
Ранее в Ростовской области полиция задержала угонщика, пытавшегося сбежать на чужом авто.