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Силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД

20 июля 2023, 10:38
Фото: МВД по Ростовской области
Силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД
В Ростове полиция и спецназ ФСБ задержали угонщика люксовой машины в Ростове, у него нашли автомат, гранату, липовое удостоверение МВД и психоактивный препарат, рассказали в МВД.

Полиция в Ростове совместно со спецназом ФСБ задержала 28-летнего подозреваемого в угоне автомобиля Porsche. У задержанного нашли автомат, гранату, пистолет и фиктивное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Также в личных вещах преступника обнаружили флаконы с психотропным веществом.

Известно, что задержанный является уроженцем одной из кавказских республик. Преступление он совершил в июне прошлого года. Находясь на проезжей части в Ростове, преступник остановил проезжающий мимо Porsche. Угрожая применить оружие, подозреваемый заставил водителя выйти из авто. Затем злоумышленник сел в машину и уехал.

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Позже выяснилось, что машину он продал другому владельцу, а вырученные деньги потратил.

Сейчас в отношении преступника возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

Ранее в Ростовской области полиция задержала угонщика, пытавшегося сбежать на чужом авто.

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