Известно, что задержанный является уроженцем одной из кавказских республик. Преступление он совершил в июне прошлого года. Находясь на проезжей части в Ростове, преступник остановил проезжающий мимо Porsche. Угрожая применить оружие, подозреваемый заставил водителя выйти из авто. Затем злоумышленник сел в машину и уехал.