Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В ходе спецоперации погиб уроженец Каменска-Шахтинского Ростовской области Роман Назаров. Боец с позывным «Назар» получил смертельное ранение в боях под Херсоном, уточнил Прилепин.
Писатель Захар Прилепин, лично знакомый с Назаровым, рассказал, что тот сражался на Донбассе с 2014 года. Прилепин привел слова командира погибшего бойца, полковника Сергея Завдовеева: «Преданный, как собака, смелый, как Ахиллес, и дурно-о-ой! Постоянно портил себе жизнь. Но в подразделении у меня никого не было настолько преданного и отважного, как он!»
Вчера стало известно, что доброволец Владислав Татарчук из Ростовской области погиб в спецоперации.