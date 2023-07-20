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«Смелый, как Ахиллес»: Прилепин рассказал о гибели на СВО бойца из Ростовской области

20 июля 2023, 09:45
Фото: mil.ru
Прилепин рассказал о гибели на СВО боевого товарища из Ростовской области

Прилепин рассказал о гибели на СВО боевого товарища из Ростовской области

Уроженец Роствоской области Роман Назаров погиб в ходе спецоперации, рассказал писатель Захар Прилепин.

В ходе спецоперации погиб уроженец Каменска-Шахтинского Ростовской области Роман Назаров. Боец с позывным «Назар» получил смертельное ранение в боях под Херсоном, уточнил Прилепин.

Боец Виктор Колесников из Ростовской области погиб во время спецоперации
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В ходе спецоперации погиб уроженец Каменска-Шахтинского Ростовской области Роман Назаров. В ходе спецоперации погиб уроженец Каменска-Шахтинского Ростовской области Роман Назаров.
В ходе спецоперации погиб уроженец Каменска-Шахтинского Ростовской области Роман Назаров.
Фото: ТГ канал Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин, лично знакомый с Назаровым, рассказал, что тот сражался на Донбассе с 2014 года. Прилепин привел слова командира погибшего бойца, полковника Сергея Завдовеева: «Преданный, как собака, смелый, как Ахиллес, и дурно-о-ой! Постоянно портил себе жизнь. Но в подразделении у меня никого не было настолько преданного и отважного, как он!»

Вчера стало известно, что доброволец Владислав Татарчук из Ростовской области погиб в спецоперации.

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