Писатель Захар Прилепин, лично знакомый с Назаровым, рассказал, что тот сражался на Донбассе с 2014 года. Прилепин привел слова командира погибшего бойца, полковника Сергея Завдовеева: «Преданный, как собака, смелый, как Ахиллес, и дурно-о-ой! Постоянно портил себе жизнь. Но в подразделении у меня никого не было настолько преданного и отважного, как он!»