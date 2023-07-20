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Сотрудник Ространснадзора наказывал мертвых в Ростовской области

20 июля 2023, 12:26
Фото: pxhere.com
Сотрудник Ространснадзора наказывал мертвых людей в Ростовской области

Инспектор из донского Ространснадзора стал фигурантом дела о служебном подлоге

В Ростовской области фигурантом уголовного дела стал главный госинспектор отдела автодорожного надзора Южного межрегионального управления Государственного автодорожного надзора, сообщили в региональном УФСБ.

Дело возбудили по статье о служебном подлоге из-за организованной фигурантом незаконной схемы. Для завышения показателей по работе он составлял административные протоколы на умерших людей.

Так, в 2022 году подозреваемый провел административное разбирательство в отношении фермера, который умер годом ранее. Теперь в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства.

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Максимальное наказание составляет два года колонии.

Ранее заведующую детсадом осудили в Ростовской области за «мертвые души». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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