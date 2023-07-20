Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Дело возбудили по статье о служебном подлоге из-за организованной фигурантом незаконной схемы. Для завышения показателей по работе он составлял административные протоколы на умерших людей.
Так, в 2022 году подозреваемый провел административное разбирательство в отношении фермера, который умер годом ранее. Теперь в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства.
Максимальное наказание составляет два года колонии.
Ранее заведующую детсадом осудили в Ростовской области за «мертвые души». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.