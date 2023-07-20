Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Рассмотрение этого дела назначено на 1 августа. Заседание начнется в 12 часов на улице Социалистической.
Четыре года назад бывший сотрудник полиции Роман Лобанов сбил студента, который шел пешком из Батайска в Ростов. Перед этим молодой человек поссорился с друзьями. После аварии фигурант спрятал тело в лесополосе, но преступление удалось раскрыть и возбудили уголовное дело.
В ходе заседания суда Лобанов утверждал, что не заметил пешехода, потому что на дороге не было источника света. Он так и не признал вину и просил его оправдать.
В результате фигуранта приговорили к семи годам заключения, хотя ему грозило до 12 лет колонии.