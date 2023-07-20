Четыре года назад бывший сотрудник полиции Роман Лобанов сбил студента, который шел пешком из Батайска в Ростов. Перед этим молодой человек поссорился с друзьями. После аварии фигурант спрятал тело в лесополосе, но преступление удалось раскрыть и возбудили уголовное дело.