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Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском

20 июля 2023, 07:37
Фото: 1MI
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.

Рассмотрение этого дела назначено на 1 августа. Заседание начнется в 12 часов на улице Социалистической.

Четыре года назад бывший сотрудник полиции Роман Лобанов сбил студента, который шел пешком из Батайска в Ростов. Перед этим молодой человек поссорился с друзьями. После аварии фигурант спрятал тело в лесополосе, но преступление удалось раскрыть и возбудили уголовное дело.

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В ходе заседания суда Лобанов утверждал, что не заметил пешехода, потому что на дороге не было источника света. Он так и не признал вину и просил его оправдать.

В результате фигуранта приговорили к семи годам заключения, хотя ему грозило до 12 лет колонии.

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