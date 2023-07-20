«Телевизор — не моя история»: как менеджер из Ростова вышла в полуфинал «Мисс Офис»

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Выбор жюри в пользу Александры был единогласным: она очень эффектная, деятельная девушка и настоящий профессионал. Мы пообщались с полуфиналисткой «Мисс Офис», чтобы узнать, чем она живёт.
— Александра, вы занимаете ответственную должность в компании. Что даёт вам эта работа, чем она вам нравится и что входит в ваши обязанности?
— В сфере страхования я работаю уже более 5 лет. Работа в этой компании была для меня неким вызовом, так как дилерский канал продаж нужно было развивать, желательно семимильными шагами — что мы и сделали! Моя работа позволяет мне положительно влиять на жизни людей, обретать новые знакомства, развивать в себе коммуникабельность, способность решать серьезные вопросы в режиме многозадачности и коммуницировать с крупными партнерами. Страхование — это, прежде всего, возможности обеспечения финансовой безопасности. И я счастлива, что могу доносить это до наших клиентов и партнеров!
— Как выяснилось на кастинге «Мисс Офис — 2023», вы — разносторонний человек. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное от работы время?
— В свободное время я занимаюсь домашними делами, хожу в спортзал, участвую в благотворительных акциях, в фотопроектах, уделяю время себе и своей семье. Я заряжаюсь энергией, когда чувствую себя полезной. Лежать и смотреть телевизор — не моя история.
— На вашей странице в соцсетях много стильных профессиональных фотографий. Вы снимаетесь для каких-то проектов или чисто для себя?
— Сначала я проводила фотосессии для себя, особенно в трудные жизненные периоды. Они очень меня спасают, дают возможность взглянуть на себя со стороны, полюбить себя, раскрыть свою женственность. Так у меня собралось портфолио, и меня начали приглашать на съемки для рекламы бьюти-компаний или брендов одежды. Это моя отдушина — время, когда я могу забыть обо всем и обо всех и просто наслаждаться моментом создания невероятных снимков.
— Как вы узнали о конкурсе «Мисс Офис»? Почему Вам захотелось выдвинуть свою кандидатуру?
— В прошлом году, когда я гостила в Москве, узнала от подруги о финальном шоу международного конкурса красоты офисных сотрудниц. Она предложила сходить на шоу — тогда планы сорвались, но интерес к конкурсу остался. И вот, прошло чуть меньше года — и я вижу в социальной сети рекламу кастинга. Приняла это за знак судьбы и за возможность раскрыть себя с новой стороны.
— Как вы считаете, чем конкурс «Мисс Офис» отличается от других подобных состязаний?
— На этом конкурсе вы можете познакомиться не просто с красивыми девушками, но и с квалифицированными специалистами разных областей. Мне кажется, что тут больше души, чем в любом другом конкурсе красоты.
— На творческом конкурсе вы читали стихотворение, которое, по сути, было вашей визитной карточкой. Почему выбрали именно этот жанр?
— Я подумала, что, написав стихотворение о себе и своей жизни, о конкурсе, я стану для жюри чуть ближе. Я хотела показать себя как личность, а не просто продемонстрировать свою внешность.
— Официальная тема 14-го сезона «Мисс Офис» — «Любовь и милосердие». Участвуете ли вы в каких-либо благотворительных активностях? Как вы думаете, почему для человека так важно помогать другим?
— Я поддерживаю нашу ростовскую благотворительную организацию «Время Добра» – например, мы привозили игрушки детям в детские дома в рамках акции «Стань Дедом Морозом». Команда «Времени добра» старается помочь всем — и малообеспеченным людям, и домам ребёнка, и семьям, где живут дети с особенностями развития. Сотрудники и волонтёры стараются увлечь всех возможностью активно совершать добрые поступки на уровне города и области.
Ведь что бы ни творилось в мире, всё равно останутся вечные ценности: милосердие, добро, любовь — всё то, что помогает выжить всему человечеству и каждому человеку в отдельности.
— Какие у вас впечатления о кастинге, об организаторах и участницах? Что или кто запомнилось больше всего?
— Я получила такой заряд положительной энергии! Это невозможно описать словами. Все прошло очень легко, девочки поддерживали друг друга, организация была на высшем уровне, члены жюри находили нужные слова для каждой. Со мной были мой папа, молодой человек и подруга — самая сильная группа поддержки, поэтому, преодолев вначале легкое волнение, я чувствовала себя как рыба в воде. Больше всего мне запомнилась реакция родных, когда я вышла с заветной ленточкой. Видеть, как тобой гордятся близкие тебе люди — это больше, чем победа.
— Какие эмоции вы испытали, узнав, что победили ещё и в народном голосовании RostovGazeta.ru? Были ли знакомы с нашим порталом до кастинга?
— С порталом я была знакома и раньше — именно там слежу за новостями. Когда меня вызвали на вручение награды, я немного растерялась, не сразу вышла… Конечно, я была счастлива, такая победа — мощный стимул. Если столько людей отдали свой голос за меня, значит, я на верном пути!
— Поделитесь ТОП-3 секретами: как вы следите за своей красотой и что делаете, чтобы поддерживать свою великолепную форму?
— Счастливый человек — априори самый красивый. Тут работает все в совокупности: здоровый сон, питание, спорт. Но я бы добавила еще кое-что: избавляйте себя от негативных эмоций и помните, что самый прекрасный, самый красивый, самый верный и близкий Вам человек — это ВЫ! Полюбите себя, и мир будет улыбаться вам каждый день.
Напоминаем: в этом году конкурс красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис» проходит уже в 14-й раз. Главный приз для победительницы — 3 миллиона рублей.
А 30 девушек, прошедших итоговый отбор, смогут представить себя, свою компанию и регион на международном уровне — финальное шоу проходит в Москве, в прошлом году его посмотрели более 7 млн человек. Если по каким-то причинам вы только что узнали о конкурсе, у вас еще есть шанс принять в нём участие.
Подробности на сайте.