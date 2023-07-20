«Телевизор — не моя история»: как менеджер из Ростова вышла в полуфинал «Мисс Офис»

— В сфере страхования я работаю уже более 5 лет. Работа в этой компании была для меня неким вызовом, так как дилерский канал продаж нужно было развивать, желательно семимильными шагами — что мы и сделали! Моя работа позволяет мне положительно влиять на жизни людей, обретать новые знакомства, развивать в себе коммуникабельность, способность решать серьезные вопросы в режиме многозадачности и коммуницировать с крупными партнерами. Страхование — это, прежде всего, возможности обеспечения финансовой безопасности. И я счастлива, что могу доносить это до наших клиентов и партнеров!