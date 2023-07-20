Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В 12.30 в торговом комплексе произошло короткое замыкание, возгорания после этого не было. Из-за этого пришлось провести эвакуацию 70 человек.
Добавим, что днем ранее в Новошахтинске на Базарной площади горело одноэтажное торговое здание. В этом случае эвакуировали 15 граждан, после чего огонь успешно потушили.
Ранее работник автомастерской в Ростове случайно загорелся и получил ожоги 30% тела. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого пожар потушили в многоквартирном доме на Северном в Ростове 16 июля.