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ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания

20 июля 2023, 11:20
Фото: 64.mchs.gov.ru
ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания
В Ростове-на-Дону в четверг, 20 июля, провели эвакуацию в торговом центре «Талер», сообщили в региональном УМЧС.

В 12.30 в торговом комплексе произошло короткое замыкание, возгорания после этого не было. Из-за этого пришлось провести эвакуацию 70 человек.

Добавим, что днем ранее в Новошахтинске на Базарной площади горело одноэтажное торговое здание. В этом случае эвакуировали 15 граждан, после чего огонь успешно потушили.

В Ростове эвакуировали посетителей ТЦ «Парк» из-за пожарной тревоги
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Ранее работник автомастерской в Ростове случайно загорелся и получил ожоги 30% тела. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого пожар потушили в многоквартирном доме на Северном в Ростове 16 июля.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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