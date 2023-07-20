Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
В Гуково Ростовской области загорелся трансформатор. Он расположен рядом с местным рынком на улице Карла Маркса, 53. Огонь уже успел перекинуться на торговые ряды.
Глава местной администрации сообщил, что пожарные уже выехали на место и занимаются ликвидацией пожара. Подробностей о причине ЧП и пострадавших пока нет.
В региональном МЧС заявили, что пожарным удалось локализовать пожар на площади в 100 квадратных метров. В тушении задействованы четыре единицы спецтехники и 16 спасателей.
Don Mash пишет, что в Гуково в домах, расположенных рядом с горящим трансформатором, отсутствует электричество.
Накануне ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания.