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В Гуково горит 100 квадратных метров торговых площадей на местном рынке 20 июля

20 июля 2023, 18:35
Фото: 1MI
Крупный пожар охватил трансформатор и торговые ряды в Гуково 20 июля
Крупное возгорание вспыхнуло на трансформаторе в городе Гуково Ростовской области, сообщили в региональном МЧС.

В Гуково Ростовской области загорелся трансформатор. Он расположен рядом с местным рынком на улице Карла Маркса, 53. Огонь уже успел перекинуться на торговые ряды.

Глава местной администрации сообщил, что пожарные уже выехали на место и занимаются ликвидацией пожара. Подробностей о причине ЧП и пострадавших пока нет.

Появились кадры с места пожара на Каракумской улице в Ростове
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Don Mash пишет, что в Гуково в домах, расположенных рядом с горящим трансформатором, отсутствует электричество.
Видео: ТГ канал don_mash

В региональном МЧС заявили, что пожарным удалось локализовать пожар на площади в 100 квадратных метров. В тушении задействованы четыре единицы спецтехники и 16 спасателей.

Don Mash пишет, что в Гуково в домах, расположенных рядом с горящим трансформатором, отсутствует электричество.

Накануне ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания.

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