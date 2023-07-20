Глава администрации города Гуково Евгений Гриненко заявил, что замеченный над городом вертолет никак не связан с ЧП на местом рынке, где загорелся трансформатор и торговые ряды, об этом он сообщил в телеграм-сообществе " Гуково.Проблемы.Решения», отвечая на вопросы местных жителей.