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В Гуково опровергли связь между замеченным над городом вертолетом и пожаром на рынке

20 июля 2023, 18:49
Фото: Министерство обороны РФ
В Гуково опровергли связь между летящим над городом вертолетом и пожаром на рынке
Глава администрации города Гуково Евгений Гриненко заявил, что замеченный над городом вертолет никак не связан с ЧП на местом рынке, где загорелся трансформатор и торговые ряды, об этом он сообщил в телеграм-сообществе " Гуково.Проблемы.Решения», отвечая на вопросы местных жителей.

Напомним, что крупный пожар охватил торговые ряды на рынке в Гуково вечером 20 июля. Возгорание возникло на трансформаторе, но огонь перекинулся на другие объекты. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.

В местное сообщество пользователи стали присылать снимки пожара. На одном из них над вздымающимся в небо столбом черного дыма отчетливо видно вертолет.

Фото: Юлия Ступак / t.me/Gukovo_Problema
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Гриненко ответил на вопросы местных жителей, сообщив, что о причине пожара и о его тушении расскажут в региональном МЧС. «Одно точно: пожар никак не связан с полётом вертолёта!» — добавил глава администрации.

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