Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Напомним, что крупный пожар охватил торговые ряды на рынке в Гуково вечером 20 июля. Возгорание возникло на трансформаторе, но огонь перекинулся на другие объекты. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.
В местное сообщество пользователи стали присылать снимки пожара. На одном из них над вздымающимся в небо столбом черного дыма отчетливо видно вертолет.
Гриненко ответил на вопросы местных жителей, сообщив, что о причине пожара и о его тушении расскажут в региональном МЧС. «Одно точно: пожар никак не связан с полётом вертолёта!» — добавил глава администрации.