В Керчи появился офис Сбера

«С начала мая выдано более 400 ипотек на сумму 1,62 миллиарда рублей, а также более 6,5 тысячи. потребительских кредитов. В Крыму популярны услуги по покупке и продаже валюты. Жители и гости полуострова активно пользуются банкоматами, которых сейчас 86», — уточнил Станислав Кузнецов.