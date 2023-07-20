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Posted 20 июля, 20:34

Published 20 июля, 20:34

Modified Сегодня, 20:45

Updated Сегодня, 20:45

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В Керчи появился офис Сбера

20 июля 2023, 20:34
Фото: Solundir/cc by 3.0/wikimedia.org
В Керчи, который является самым крупным восточным городом Крыма, появился офис Сбера.

Ранее подобные офисы открыли в Ялте и Севастополе, что говорит о расширении присутствия компании на полуострове. Эти подразделения заработали еще в мае.

Что касается нового офиса, то здесь есть зона с банкоматами, которая доступна 24 часа в сутки. По поводу услуг, то они стандартные — получение карт, оформление кредитов, ипотеки и вкладов.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что на данный момент отделения обслужили 36 тысяч клиентов. Они обращаются за различными услугами, в том числе получают карты, делают платежи и переводы, а также оформляют вклады.

«С начала мая выдано более 400 ипотек на сумму 1,62 миллиарда рублей, а также более 6,5 тысячи. потребительских кредитов. В Крыму популярны услуги по покупке и продаже валюты. Жители и гости полуострова активно пользуются банкоматами, которых сейчас 86», — уточнил Станислав Кузнецов.

Он добавил, что число корпоративных клиентов достигло трех тысяч. Компаниям и бизнесменам одобрили кредитов на 44 миллиарда рублей.

Пока клиентам на территории Крыма доступны бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью QR-кода и платежного стикера. А в третьем квартале 2023 года можно будет оплатить услуги операторов связи.

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