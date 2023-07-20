В Минпромторге предложили ограничить закупки зарубежной медицинской техники

В Минпромторге заявили о том, что окончательное решение еще не было принято. Представители ведомства заверили, что в процессе его принятия будет учтена обратная связь, полученная от организаций и населения. Сегодня в ведомстве прошла встреча представителей предприятий, производящих медицинское оборудование, с врачами и сотрудниками фондов, на которой обсуждались сам проект и все возникающие в связи с ним вопросы.