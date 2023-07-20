В Минпромторге предложили ограничить закупки зарубежной медицинской техники

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
СМИ и представители общественности сначала отреагировали негативно, но затем, проанализировав ситуацию, они пришли к выводу, что эта мера необходима.
Согласно информации от независимого брюссельского издания EU-Chronicle, производитель изделий медицинского назначения General-Electric HealthCare (США) в ближайшее время может фактически стать монополистом по ввозу сложного медицинского оборудования на рынок России. Об этом информируют «Новые Известия».
Несколько крупных производителей медицинской техники и медоборудования — такие как Philips, Siemens и Canon — уже покинули рынок Российской Федерации.
Американская GI, напротив, довела до сведения российских дилеров, что может даже увеличить экспорт медтехники в РФ, фактически став в стране монополистом. С учетом текущей геополитической ситуации это недопустимо.
Общественность, в свою очередь, все же заявила о несогласии с инициированным Минпромторгом запретом на приобретение зарубежных аппаратов ИВЛ, невзирая на сложившуюся непростую ситуацию. Сотрудники девяти российских благотворительных организаций («АдВита», «Кораблик», «Вера», «Живи сейчас» и другие) составили соответствующее письмо, которое было направлено в ведомство.
В Минпромторге заявили о том, что окончательное решение еще не было принято. Представители ведомства заверили, что в процессе его принятия будет учтена обратная связь, полученная от организаций и населения. Сегодня в ведомстве прошла встреча представителей предприятий, производящих медицинское оборудование, с врачами и сотрудниками фондов, на которой обсуждались сам проект и все возникающие в связи с ним вопросы.
Согласно правительственному постановлению № 616 от 30 апреля 2020 года о запрете на импорт медоборудования в Российскую Федерацию, будет ограничен ввоз лишь нескольких видов аппаратов ИВЛ, имеющих российские аналоги, успешно применяемые в медицинской практике. Частных медицинских организаций и благотворительных фондов этот запрет не коснется вообще, объяснили в Минпромторге.
В России среднегодовая потребность в аппаратах ИВЛ составляет 2700 единиц, при этом ежегодно их производится до 36 тысяч. По информации Минпромторга, существующие мощности позволяют полностью обеспечить внутренние нужды медицинских учреждений страны. Основными российскими производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», обеспечивающие поставки свыше 35% аппаратов от общего их количества. Кроме перечисленных предприятий такое оборудование изготавливается на производствах ООО «Медпром», ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «ТМТ» и прочих.
Согласно данным источника, в годы пандемии израильские спецслужбы производили массовые закупки аппаратов ИВЛ с целью формирования искусственного дефицита. Во избежание образования нехватки данного вида медоборудования российский премьер Михаил Мишустин дал поручение срочно увеличить объемы отечественного производства аппаратов ИВЛ.
Кроме прочего, в РФ имелись стратегические запасы и достаточные производственные мощности, в короткие сроки позволившие наладить производство крупных партий аппаратов ИВЛ. Сейчас важной задачей является оптимизация мощностей для обеспечения нужд и требований врачей и пациентов за счет производства отечественного оборудования.