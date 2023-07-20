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Updated Сегодня, 09:17

В России предложили запрет ночных полетов для лучшего отслеживания провокаций ВСУ

20 июля 2023, 09:14
С ростом числа атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ на российскую территорию, включая подрыв Крымского моста с жертвами, политолог Алексей Ванифатов высказал предложение о принятии особых мер для предотвращения подобных инцидентов.

Ванифатов подчеркнул, что провокации возможны не только в Крыму, но и в других регионах России. По его мнению, для более эффективного контроля за воздушным пространством, следовало бы запретить ночные полеты всех авиалайнеров над Россией. Эксперт отметил, что большая часть террористических атак с БПЛА была осуществлена киевским режимом именно ночью.

«Внимание специалистов, работающих с системами ПВО, ночью снижается, что может привести к пропускам БПЛА. Визуальное обнаружение дронов также значительно затруднено в темное время суток», — пояснил Ванифатов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Согласно его предложению, Росавиация могла бы установить комендантские часы в зависимости от часовых поясов и времени захода солнца в различных регионах. В этот период полеты всех самолетов были бы запрещены, пока не будут достигнуты заявленные цели по безопасности воздушного пространства. В рамках данной инициативы, график работы для сотрудников авиации, занятых в ночное время, также можно было бы пересмотреть, переназначив их на дневные смены.

Однако Ванифатов подчеркнул, что полное закрытие неба над территорией России не гарантирует полной защиты от возможных провокаций со стороны ВСУ.

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