В России предложили запрет ночных полетов для лучшего отслеживания провокаций ВСУ

Согласно его предложению, Росавиация могла бы установить комендантские часы в зависимости от часовых поясов и времени захода солнца в различных регионах. В этот период полеты всех самолетов были бы запрещены, пока не будут достигнуты заявленные цели по безопасности воздушного пространства. В рамках данной инициативы, график работы для сотрудников авиации, занятых в ночное время, также можно было бы пересмотреть, переназначив их на дневные смены.