rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Изображение материала

В Ростове на суде при опросах свидетелей боевику батальона «Азов»* стало плохо

20 июля 2023, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону один из подсудимых по делу боевиков запрещенного в России нацбатальона «Азов» пожаловался на плохое самочувствие, дело рассматривает Южный окружной военный суд.

На скамье подсудимых оказались более 20 человек. Изначально их было 24, но двоих обменяли на российских пленных.

«Во время заседания один из фигурантов пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую, после чего заседание продолжилось», — сообщает «Российская газета».

В Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика Мурыги
Узнать подробнее

Отмечается, что следующее судебное заседание намечено на 9 августа.

Добавим, что «Азов»* является террористической организацией, запрещенной в России.

Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону запросили 18 лет колонии для украинского боевика МурыгиРостовский суд вынес приговор боевикам, устроившим теракт с 15 погибшими
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Суд#Опрос#Свидетели#Подсудимые#Батальон Азов#Боевник#Южный округ#Военный суд#Пленные#Скорая помощь#Самочувствие#Судебное заседание#Террористическая организация#Россия#Оправдание терроризма#Незаконное хранение оружия#Запрещение
Подпишитесь
В Ростовской области допрашивают похитителя ребенка и летают из закрытого аэропорта
Вчера, 17:15
Стали известны плюсы и минусы поездки в Крым через Ростов и новые территории
Вчера, 14:59
Пропускную мощность КПП на границе Ростовской области и ЛНР увеличили в три раза
Вчера, 16:00
Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на берегу Черного и Азовского морей
Вчера, 15:14
«Висячие сады»: на зданиях в Ростове хотят применить вертикальное озеленение
Вчера, 15:39
Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках
Вчера, 15:43