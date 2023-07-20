Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 06:43
На скамье подсудимых оказались более 20 человек. Изначально их было 24, но двоих обменяли на российских пленных.
«Во время заседания один из фигурантов пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую, после чего заседание продолжилось», — сообщает «Российская газета».
Отмечается, что следующее судебное заседание намечено на 9 августа.
Добавим, что «Азов»* является террористической организацией, запрещенной в России.
Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия.