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В Ростове на Западном с 24 июля без горячей воды останутся около 90 жилых домов

20 июля 2023, 16:35
Фото: 1MI
В Ростове на Западном с 24 июля без горячей воды останутся около 90 жилых домов
В Ростове на ЗЖМ планируется отключение горячей воды в 87 домах, причинами прекращения подачи горячего водоснабжения поделились в пресс-службе администрации города.

В четверг, 20 июля, власти Ростова-на-Дону сообщили, что с 24 по 28 июля в городе по графику пройдут работы по реконструкции участка тепломагистрали на Зорге. Компания «РТС» начнет переводить трубопроводы на постоянную схему работы, а потому демонтирует временную линию горячего водоснабжения, после чего тепловую сеть соединят с новым участком.

Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
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Перевод пройдет поэтапно, ограничения коснутся 87 жилых домов, расположенных в границах проспектов Стачки и Коммунистического, а также улиц Малиновского, 1-й и 2-й Краснодарской, Каширской, Заводской, Батуринской, Плеханова.

Напомним, ранее коммунальщики в Ростове поставили абсолютный рекорд по срокам отключения горячей воды, в некоторых домах, по сообщениям горожан, жители ожидают восстановления горячего водоснабжения уже третий месяц.

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