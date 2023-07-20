Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
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Updated Сегодня, 16:37
В четверг, 20 июля, власти Ростова-на-Дону сообщили, что с 24 по 28 июля в городе по графику пройдут работы по реконструкции участка тепломагистрали на Зорге. Компания «РТС» начнет переводить трубопроводы на постоянную схему работы, а потому демонтирует временную линию горячего водоснабжения, после чего тепловую сеть соединят с новым участком.
Перевод пройдет поэтапно, ограничения коснутся 87 жилых домов, расположенных в границах проспектов Стачки и Коммунистического, а также улиц Малиновского, 1-й и 2-й Краснодарской, Каширской, Заводской, Батуринской, Плеханова.
Напомним, ранее коммунальщики в Ростове поставили абсолютный рекорд по срокам отключения горячей воды, в некоторых домах, по сообщениям горожан, жители ожидают восстановления горячего водоснабжения уже третий месяц.