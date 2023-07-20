В четверг, 20 июля, власти Ростова-на-Дону сообщили, что с 24 по 28 июля в городе по графику пройдут работы по реконструкции участка тепломагистрали на Зорге. Компания «РТС» начнет переводить трубопроводы на постоянную схему работы, а потому демонтирует временную линию горячего водоснабжения, после чего тепловую сеть соединят с новым участком.