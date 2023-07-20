Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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Updated Сегодня, 10:09
Речь идет о комплексе, который находится на улице Первой Луговой в Ростове. Теперь он выставлен на торги, они пройдут 24 августа.
Начальная цена составляет 193,4 миллиона рублей, один шаг во время аукциона — 5%. В состав лот входят здания, участок и сооружения.
По информации системы СПАРК, ООО «Южный центр Агрогрупп» было создано в 2003 году в Батайске. В качестве основного вида деятельности оказана оптовая торговля зерном.
В 2020 году суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании.