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В Ростове продадут элеватор обанкротившегося «Южного центра Агрогрупп»

20 июля 2023, 10:07
Фото: Артем Е. / Яндекс.Карты
В Ростове продадут элеватор обанкротившегося «Южного центра Агрогрупп»
Элеватор «Южного центра Агрогрупп», который стал банкротом, хотят продать с молотка в Ростове-на-Дону, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Речь идет о комплексе, который находится на улице Первой Луговой в Ростове. Теперь он выставлен на торги, они пройдут 24 августа.

Начальная цена составляет 193,4 миллиона рублей, один шаг во время аукциона — 5%. В состав лот входят здания, участок и сооружения.

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По информации системы СПАРК, ООО «Южный центр Агрогрупп» было создано в 2003 году в Батайске. В качестве основного вида деятельности оказана оптовая торговля зерном.

В 2020 году суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании.

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