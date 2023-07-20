В Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
В четверг, 20 июля, донские власти поделились предварительными итогами Единого госэкзамена 2023 года. Всего в Ростовской области экзамены сдавали более 16 тысяч дончан, среди них 1,1 тысячи оказались выпускниками прошлых лет.
В правительстве сообщили, что в текущем году значительно увеличилось количество работ с высокими баллами по русскому языку, литературе, географии, биологии и истории.
Кроме того, в 2023 году количество работ в максимально высокими баллами возросло до 149, годом раньше таких работ было всего 107. При этом 14 учеников сдали два предмета на 100 баллов, еще трое выпускников сдали показали наивысшие результаты сразу по трем дисциплинам.
Ранее абитуриентам в Ростовской области рассказали, как можно подать документы для поступления в вузы.