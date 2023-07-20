В Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году

Кроме того, в 2023 году количество работ в максимально высокими баллами возросло до 149, годом раньше таких работ было всего 107. При этом 14 учеников сдали два предмета на 100 баллов, еще трое выпускников сдали показали наивысшие результаты сразу по трем дисциплинам.