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Posted 20 июля 2023, 13:41

Published 20 июля 2023, 13:41

Modified 20 июля 2023, 13:43

Updated 20 июля 2023, 13:43

В Ростовской области главу кредитного кооператива подозревают в хищении 50 млн рублей

В Ростовской области главу кредитного кооператива подозревают в хищении 50 млн рублей

20 июля 2023, 13:41
Фото: Midjourney. В Ростовской области главу кредитного кооператива подозревают в хищении 50 млн рублей
В Октябрьском районе главу сельскохозяйственного кредитного кооператива подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Сотрудникам ФСБ России по Ростовской области удалось задокументировать и пресечь незаконную деятельность руководителя сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива Октябрьского района Ростовской области, которого подозревают в мошенничестве с использованием служебных полномочий.

Оперативники выяснили, что пять лет назад подозреваемый организовал схему, благодаря которой осуществлял хищение средств материнского капитала. Он договаривался с обладателями сертификатов о том, что выдаст им займ под материнский капитал, после чего заключал фиктивные договоры, а сам займ не предоставлял.

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После этого мужчина отправлял в пенсионный фонд документы о том, что семьи планируют строить дом на земельном участке, хотя строительством заниматься никто не планировал. С 2018 года мужчине удалось реализовать более 100 сертификатов на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Сейчас в отношении дончанина завели уголовное дело о мошенничестве, расследование дела продолжается.

Ранее в Ростове под суд попала банда обнальщиков маткапитала.

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