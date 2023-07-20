В Ростовской области главу кредитного кооператива подозревают в хищении 50 млн рублей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Сотрудникам ФСБ России по Ростовской области удалось задокументировать и пресечь незаконную деятельность руководителя сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива Октябрьского района Ростовской области, которого подозревают в мошенничестве с использованием служебных полномочий.
Оперативники выяснили, что пять лет назад подозреваемый организовал схему, благодаря которой осуществлял хищение средств материнского капитала. Он договаривался с обладателями сертификатов о том, что выдаст им займ под материнский капитал, после чего заключал фиктивные договоры, а сам займ не предоставлял.
После этого мужчина отправлял в пенсионный фонд документы о том, что семьи планируют строить дом на земельном участке, хотя строительством заниматься никто не планировал. С 2018 года мужчине удалось реализовать более 100 сертификатов на общую сумму более 50 миллионов рублей.
Сейчас в отношении дончанина завели уголовное дело о мошенничестве, расследование дела продолжается.
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