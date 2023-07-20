rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Изображение материала

В Ростовской области главу кредитного кооператива подозревают в хищении 50 млн рублей

20 июля 2023, 13:41
Фото: Midjourney
В Ростовской области главу кредитного кооператива подозревают в хищении 50 млн рублей
В Октябрьском районе главу сельскохозяйственного кредитного кооператива подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Сотрудникам ФСБ России по Ростовской области удалось задокументировать и пресечь незаконную деятельность руководителя сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива Октябрьского района Ростовской области, которого подозревают в мошенничестве с использованием служебных полномочий.

Оперативники выяснили, что пять лет назад подозреваемый организовал схему, благодаря которой осуществлял хищение средств материнского капитала. Он договаривался с обладателями сертификатов о том, что выдаст им займ под материнский капитал, после чего заключал фиктивные договоры, а сам займ не предоставлял.

Маткапитал побудил жителей Ростовской области чаще рожать третьего ребенка
Узнать подробнее

После этого мужчина отправлял в пенсионный фонд документы о том, что семьи планируют строить дом на земельном участке, хотя строительством заниматься никто не планировал. С 2018 года мужчине удалось реализовать более 100 сертификатов на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Сейчас в отношении дончанина завели уголовное дело о мошенничестве, расследование дела продолжается.

Ранее в Ростове под суд попала банда обнальщиков маткапитала.

Читайте также:
Организатора банды обнальщиков осудили в Ростове за махинации на 450 млн рублейРостов вошел в топ-10 городов по доступности покупки вторичного жилья за маткапитал«Отменяйте маткапитал»: ростовчане высказались о сертификатах на школьную форму
#Происшествие#18+#Фсб#Мошенничество#Уголовное дело#Материнский капитал#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Октябрьский район#Надежда Пустяк
Подпишитесь
«Неудобная болезнь»: врач рассказал, почему у каждого пятого ростовчанина — геморрой
Сегодня, 08:45
Сотрудник Ространснадзора наказывал мертвых в Ростовской области
Сегодня, 12:26
Ростовский юрист рассказал об увеличении штрафа за неявку по повестке в военкомат
Сегодня, 11:55
На левом берегу Дона построят железнодорожный путь к Ростовскому порту
Сегодня, 12:17
Зоолог рассказал, почему в Ростове стали массово разбиваться голуби
Сегодня, 10:51
Ростовская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру из-за рака
Сегодня, 10:43