В Ростовской области главу кредитного кооператива подозревают в хищении 50 млн рублей

Оперативники выяснили, что пять лет назад подозреваемый организовал схему, благодаря которой осуществлял хищение средств материнского капитала. Он договаривался с обладателями сертификатов о том, что выдаст им займ под материнский капитал, после чего заключал фиктивные договоры, а сам займ не предоставлял.