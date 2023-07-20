В Ростовской области на трассе А-280 до границы с ДНР откроют для движения две полосы

Напомним, работы на 10-километровом участке трассы начались в прошлом году, полный объем работ по расширению и благоустройству дороги, а также строительству очистных сооружений у реки Ерик планируется завершить до октября 2025 года. После того, как ремонт и реконструкция трассы будут закончены, плотность транспортного потока увеличится до 37 тысяч автомобилей в сутки.