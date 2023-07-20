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В Ростовской области на трассе А-280 до границы с ДНР откроют для движения две полосы

20 июля 2023, 17:02
Фото: donland.ru
В Ростовской области на трассе А-280 до границы с ДНР откроют для движения две полосы
В Ростовской области после капремонта участка трассы А-280 собираются открыть движение по всем четырем полосам, об этом рассказал ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Минтранспорта Ростовской области объявило о завершении ремонтных работ на четырехкилометровом участке трассы А-280 «Ростов — Таганрог — граница с ДНР». После окончания работ по расширению дороги между 40-м и 44-м километрами трассы планируют запустить движение по четырем полосам.

В ведомстве рассказали, что решение приняли ради увеличения пропускной способности участка, на котором в основном закончили обустройство новых полос.

«Наша задача — максимально снизить неудобства для пользователей автодороги, где сегодня среднесуточная интенсивность потока составляет порядка 30 тысяч автомобилей в сутки», — рассказал и. о. директора ростовского филиала ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Степан Чибров, добавив, что для обеспечения безопасности автомобилистов на участке установят металлические барьеры и водоналивные баки в качестве разделителей транспортного потока.

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Напомним, работы на 10-километровом участке трассы начались в прошлом году, полный объем работ по расширению и благоустройству дороги, а также строительству очистных сооружений у реки Ерик планируется завершить до октября 2025 года. После того, как ремонт и реконструкция трассы будут закончены, плотность транспортного потока увеличится до 37 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее власти объяснили пробки на трассе А-280 из ДНР ремонтными работами.

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