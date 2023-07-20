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В Ростовской области штрафуют мертвые души и находят трупы десятков птиц

20 июля 2023, 15:12
Фото: pxhere.com
В Ростовской области штрафуют мертвые души и находят трупы десятков птиц
В Ростовской области инспектор составлял административные дела на мертвых дончан, пока в Батайске камеры ловили реальных нарушителей ПДД, а в Ростове жители обеспокоены массовой гибелью стрижей.

Чем больше высоток, тем меньше птиц

Зоолог Александр Липкович рассказал, что строительство все новых высоток влечет за собой массовую гибель стрижей.

По словам ростовчан, в последние дни они все чаще находят трупы десятков стрижей. Иногда птицы настолько обессилены, что падают с неба и не имею возможности взлететь. Горожане предположили, что виной всему стала жара.

Однако этот миф опроверг зоолог Александр Липкович, который объяснил гибель птиц ростом их популяции. По словам эксперта, стрижей стало слишком много, в Ростове гнездятся тысячи птиц, а в каждом гнезде в среднем четыре яйца.

«Представляете, что было бы, если бы стрижи выживали все? Мы просто были бы все покрыты стрижами!», — утверждает зоолог в интервью «КП», по его словам, рост популяции тормозит естественный отбор, благодаря которому выживают только сильные особи.

Если же говорить о дополнительных причинах гибели птиц — всему виной строительство высотных зданий с большой площадью остекления. Птицы врезаются в окна и падают замертво. Наиболее редкой причиной гибели могли бы стать паразиты, принесенные птицами во время сезонной миграции, однако зоолог о таких случаях именно в Ростове не слышал.

Если же говорить о дополнительных причинах гибели птиц — всему виной строительство высотных зданий с большой площадью остекления. Птицы врезаются в окна и падают замертво. Если же говорить о дополнительных причинах гибели птиц — всему виной строительство высотных зданий с большой площадью остекления. Птицы врезаются в окна и падают замертво.
Если же говорить о дополнительных причинах гибели птиц — всему виной строительство высотных зданий с большой площадью остекления. Птицы врезаются в окна и падают замертво.
Фото: pxhere.com

Налог на необоснованное бесстрашие

В Ростовской области автомобилистам стали приходить штрафы за непристегнутые ремни безопасности.

Жители Батайска рассказали, что на днях им стали приходить первые штрафы за отказ воспользоваться ремнем безопасности во время управления автомобилем. Нарушения зарегистрировали новые камеры фотовидеофиксации, установленные на донских дорогах.

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Дончане утверждают, что пренебрежение правилами дорожного движения обошлось им в 1000 рублей, при этом обжаловать штраф практически невозможно, а потому автомобилистам советуют соблюдать ПДД и напоминать пассажирам о необходимости пристегнуться.

Штрафы для призрачных гонщиков

Одним из главных событий дня 20 июля стало сообщение пресс-службы УФСБ по Ростовской области, в котором сообщалось, что инспектор из донского Ространснадзора подозревается в служебном подлоге.

По данным силовиков, главный госинспектор отдела автонадзора Южного межрегионального управления Государственного автодорожного надзора пытался повысить показатели своей профессиональной деятельности и создал схему, по которой он составлял административные протоколы о нарушениях на мертвых дончан.

Штрафы для призрачных гонщиковШтрафы для призрачных гонщиков
Штрафы для призрачных гонщиков
Фото: Cris/cc by 2.0/flickr.com

Например, в прошлом году фигурант дела составил протокол на фермера, почившего еще в 2021 году.

Теперь правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства правонарушений, если вина инспектора будет доказана — ему грозит два года колонии.

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