Если же говорить о дополнительных причинах гибели птиц — всему виной строительство высотных зданий с большой площадью остекления. Птицы врезаются в окна и падают замертво. Наиболее редкой причиной гибели могли бы стать паразиты, принесенные птицами во время сезонной миграции, однако зоолог о таких случаях именно в Ростове не слышал.