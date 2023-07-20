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В Ростовской области жителей четырех городов испугал мощный хлопок в небе 20 июля

20 июля 2023, 15:23
Фото: eng.mil.ru
В Ростовской области жителей четырех городов испугал мощный хлопок в небе 20 июля

В Шахтах жителей 20 июля испугал мощный хлопок в небе над городом

Жители Шахтах сообщили о мощном хлопке в небе над городом, источник звука определить пока не удалось, сообщения появились в соцсетях.

Вечером четверга, 20 июля, в сообществе «Шахты ру» в сети «ВКонтакте» появились сообщения от местных жителей, которые заявили, что услышали громкий хлопок в небе над городом.

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По словам шахтинцев, громкий хлопок было слышно в небе над улицами Южной, Парковой, в районе машинного завода. Вместе с этим о звуках, напоминающих взрыв сообщают и жители соседних городов: Гуково, Аюты и Новошахтинска.

«На Артеме было слышно очень хорошо. На самолет не похоже, потому что хлопка была два: первый громкий и через мгновение менее сильный», — рассказали дончане.

«Город будущего тоже подпрыгнул!», «Я слышала, и вибрация была от гула на Южной», «На Нежданной жалюзи подпрыгнули», «Район Парковой, очень громко», — рассказали местные жители.

«Муж из Новошахтинска ехал. Говорит, думал, что кто-то в него сзади въехал — такая волна шла», — поделилась еще одна подписчица.

В настоящий момент источник звука остается неизвестным, обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Данные будут обновляться по мере появления новой информации

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