Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Вечером четверга, 20 июля, в сообществе «Шахты ру» в сети «ВКонтакте» появились сообщения от местных жителей, которые заявили, что услышали громкий хлопок в небе над городом.
По словам шахтинцев, громкий хлопок было слышно в небе над улицами Южной, Парковой, в районе машинного завода. Вместе с этим о звуках, напоминающих взрыв сообщают и жители соседних городов: Гуково, Аюты и Новошахтинска.
«На Артеме было слышно очень хорошо. На самолет не похоже, потому что хлопка была два: первый громкий и через мгновение менее сильный», — рассказали дончане.
«Город будущего тоже подпрыгнул!», «Я слышала, и вибрация была от гула на Южной», «На Нежданной жалюзи подпрыгнули», «Район Парковой, очень громко», — рассказали местные жители.
«Муж из Новошахтинска ехал. Говорит, думал, что кто-то в него сзади въехал — такая волна шла», — поделилась еще одна подписчица.
В настоящий момент источник звука остается неизвестным, обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Данные будут обновляться по мере появления новой информации