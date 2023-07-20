В США участник лотереи Powerball сорвал куш: более миллиарда долларов в кармане

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Имя счастливчика пока не разглашается, но он стал обладателем третьего по величине выигрыша в истории Powerball. Рекордное вознаграждение составило 2,04 миллиарда долларов, а второе место занимает выигрыш в размере 1,586 миллиарда долларов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Теперь победитель может выбрать, как получить свой приз. Он может разбить выигрыш на 30 ежегодных выплат или получить его в единовременной сумме. В последнем случае сумма составляет порядка 516,8 миллионов долларов.