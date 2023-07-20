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В США участник лотереи Powerball сорвал куш: более миллиарда долларов в кармане

20 июля 2023, 10:19
В США была разыграна огромная сумма в лотерее Powerball, и один участник оказался счастливым обладателем джек-пота в размере свыше 1 миллиарда долларов. По информации, опубликованной на сайте лотереи, выигрышный билет был куплен в штате Калифорния.

Имя счастливчика пока не разглашается, но он стал обладателем третьего по величине выигрыша в истории Powerball. Рекордное вознаграждение составило 2,04 миллиарда долларов, а второе место занимает выигрыш в размере 1,586 миллиарда долларов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Теперь победитель может выбрать, как получить свой приз. Он может разбить выигрыш на 30 ежегодных выплат или получить его в единовременной сумме. В последнем случае сумма составляет порядка 516,8 миллионов долларов.

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