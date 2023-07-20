В США участник лотереи Powerball сорвал куш: более миллиарда долларов в кармане

В США была разыграна огромная сумма в лотерее Powerball, и один участник оказался счастливым обладателем джек-пота в размере свыше 1 миллиарда долларов. По информации, опубликованной на сайте лотереи, выигрышный билет был куплен в штате Калифорния.