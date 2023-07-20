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Владелец опроверг участие направленного в Ростов танкера в теракте на Крымском мосту

20 июля 2023, 14:40
Фото: Calistemon/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Владелец опроверг участие направленного в Ростов судна в теракте на Крымском мосту
Компания Palmali Shipping & Agency заявила, что направленное в Ростов-на-Дону судно Khudayar Yusifzade не может быть причастно к теракту на Крымском мосту, сообщают СМИ.

В компании рассказали ТАСС, что информация о возможной причастности танкера к атаке на Крымский мост является недостоверной. По данным издания, судно в это время находилось в проливе Дарданеллы.

«Судно шло в порт Ростова-на-Дону для погрузки и остановилось в Керченском проливе для досмотра пограничниками. Здесь была очередь из судов, поэтому процесс затянулся. Пока судно находилось на якорной стоянке 13 июля его фрахтователь отказался от договора из-за задержки по приходу в порт Ростова. Тогда судно не пошло в Азовское море, развернулось и направилось в Грецию», — пишет издание.

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В компании уточнили, что они занимаются только транспортными перевозками и их судно не было задействовано в политическом конфликте стран.

Напомним, что 17 июля два беспилотника врезались в Крымский мост, из-за чего погибли два человека, а также пострадала несовершеннолетняя девушка.

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