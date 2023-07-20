Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В компании рассказали ТАСС, что информация о возможной причастности танкера к атаке на Крымский мост является недостоверной. По данным издания, судно в это время находилось в проливе Дарданеллы.
«Судно шло в порт Ростова-на-Дону для погрузки и остановилось в Керченском проливе для досмотра пограничниками. Здесь была очередь из судов, поэтому процесс затянулся. Пока судно находилось на якорной стоянке 13 июля его фрахтователь отказался от договора из-за задержки по приходу в порт Ростова. Тогда судно не пошло в Азовское море, развернулось и направилось в Грецию», — пишет издание.
В компании уточнили, что они занимаются только транспортными перевозками и их судно не было задействовано в политическом конфликте стран.
Напомним, что 17 июля два беспилотника врезались в Крымский мост, из-за чего погибли два человека, а также пострадала несовершеннолетняя девушка.