«Судно шло в порт Ростова-на-Дону для погрузки и остановилось в Керченском проливе для досмотра пограничниками. Здесь была очередь из судов, поэтому процесс затянулся. Пока судно находилось на якорной стоянке 13 июля его фрахтователь отказался от договора из-за задержки по приходу в порт Ростова. Тогда судно не пошло в Азовское море, развернулось и направилось в Грецию», — пишет издание.