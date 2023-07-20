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Posted 20 июля 2023, 15:48

Published 20 июля 2023, 15:48

Modified 20 июля 2023, 15:50

Updated 20 июля 2023, 15:50

Власти Ростовской области назвали источник хлопка в небе над Гуково и Шахтами

20 июля 2023, 15:48
В Ростовской области мощный хлопок в небе над Шахтами, Гуково и Новошахтинском объяснили полетом сверхзвукового самолета, об этом сообщил глава администрации Евгений Гриненко.

Напомним, вечером 20 июля жителей Октябрьского и Красносулинского районов Ростовской области встревожил громкий хлопок, раздавшийся в небе над Гуково, Шахтами и Новошахтинском. По словам дончан звуковая волна была достаточной силы, чтобы распространить вибрацию и заставить встряхнуть жилые дома.

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Однако глава администрации Евгений Гриненко призвал население сохранять спокойствие, поскольку звук был вызван полетом сверхзвукового самолета.

«Это подтверждается соответствующими службами, обеспечивающими нашу с вами безопасность», — рассказал Евгений Гриненко, он призвал земляков не верить слухам и не сомневаться в сообщениях властей, а также не сеять панику среди дончан.

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