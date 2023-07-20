Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Напомним, вечером 20 июля жителей Октябрьского и Красносулинского районов Ростовской области встревожил громкий хлопок, раздавшийся в небе над Гуково, Шахтами и Новошахтинском. По словам дончан звуковая волна была достаточной силы, чтобы распространить вибрацию и заставить встряхнуть жилые дома.
Однако глава администрации Евгений Гриненко призвал население сохранять спокойствие, поскольку звук был вызван полетом сверхзвукового самолета.
«Это подтверждается соответствующими службами, обеспечивающими нашу с вами безопасность», — рассказал Евгений Гриненко, он призвал земляков не верить слухам и не сомневаться в сообщениях властей, а также не сеять панику среди дончан.