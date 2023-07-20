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Водителям стали приходить штрафы за ремни с новых камер между Ростовом и Батайском

20 июля 2023, 10:09
Фото: pxhere.com
Водителей начали штрафовать за непристегнутый ремень в Ростовской области
Водителей в Ростовской области начали штрафовать за непристегнутый ремень, об этом автомобилисты рассказали в соцсетях.

Водители в Батайске сообщили, что получили первые штрафы за неиспользование ремней безопасности в машине. Нарушение зафиксировали установленные недавно усовершенствованные камеры наблюдения.

Автомобилисты рассказали, что сумма штрафа составила 1000 рублей. Обжаловать нарушение, со слов водителей, практически невозможно.

По требованию ФСБ на Ворошиловском и Западном мостах в Ростове установили камеры
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Фото: t.me/batayskgorod/

«Не забывайте, друзья, пристёгиваться сами и следить за пассажирами», — пишут в Telegram-канале «Батайск город».

Напомним, недавно на Южном подъезде к Ростову установили восемь камер.

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