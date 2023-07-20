Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Водители в Батайске сообщили, что получили первые штрафы за неиспользование ремней безопасности в машине. Нарушение зафиксировали установленные недавно усовершенствованные камеры наблюдения.
Автомобилисты рассказали, что сумма штрафа составила 1000 рублей. Обжаловать нарушение, со слов водителей, практически невозможно.
«Не забывайте, друзья, пристёгиваться сами и следить за пассажирами», — пишут в Telegram-канале «Батайск город».
Напомним, недавно на Южном подъезде к Ростову установили восемь камер.