rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Изображение материала

Восемь домов построят в Суворовском и Платовском в Ростове-на-Дону

20 июля 2023, 14:39
Фото: donland.ru
Восемь домов построят в Суворовском и Платовском в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в этом году в районах Суворовский и Платовский построят более 117 тысяч квадратных метров жилья, заявили в областном правительстве.

Власти региона обсудили развитие двух этих территорий, на встрече присутствовали представители руководства «ВКБ — Новостройки» и рассказали о ходе реализации проектов, а также о дальнейших планах.

Глава Минтранспорта региона Владимир Окунев рассказал, что в этом году застройщик сдаст восемь домов в двух районах. Их общая площадь превысит 117 тысяч квадратных метров.

В Суворовском жилом районе уже сдали два дома, а до конца 2023 года завершится строительство еще четырех в этом же районе. Вместе с этим достроят два дома в Платовском.

Кроме того, в Суворовском завершилось строительство детского сада, сейчас возводят школу и еще один детсад, который откроют до конца этого года. В Платовском появится новая школа, работы уже ведутся.

Владимир Окунев рассказал о необходимости создания социальных объектов в этих районах для семей с детьми. По его словам, эта работа ведется и должна быть завершена до конца года.

«Нельзя допускать срыва сроков. Мы длительное время сотрудничаем с застройщиком и надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу», — подытожил министр.
Что касается планов на следующий год, то представители строительной компании заявили, что выполнят все обязательства и сдадут 21 тысячу квадратных метров на территории Платовского и 88 тысяч «квадратов» в Суворовском.

Подпишитесь
«Неудобная болезнь»: врач рассказал, почему у каждого пятого ростовчанина — геморрой
Сегодня, 08:45
Сотрудник Ространснадзора наказывал мертвых в Ростовской области
Сегодня, 12:26
Ростовский юрист рассказал об увеличении штрафа за неявку по повестке в военкомат
Сегодня, 11:55
На левом берегу Дона построят железнодорожный путь к Ростовскому порту
Сегодня, 12:17
Зоолог рассказал, почему в Ростове стали массово разбиваться голуби
Сегодня, 10:51
Ростовская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру из-за рака
Сегодня, 10:43