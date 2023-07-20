Восемь домов построят в Суворовском и Платовском в Ростове-на-Дону

«Нельзя допускать срыва сроков. Мы длительное время сотрудничаем с застройщиком и надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу», — подытожил министр.

Что касается планов на следующий год, то представители строительной компании заявили, что выполнят все обязательства и сдадут 21 тысячу квадратных метров на территории Платовского и 88 тысяч «квадратов» в Суворовском.