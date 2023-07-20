Восемь домов построят в Суворовском и Платовском в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Власти региона обсудили развитие двух этих территорий, на встрече присутствовали представители руководства «ВКБ — Новостройки» и рассказали о ходе реализации проектов, а также о дальнейших планах.
Глава Минтранспорта региона Владимир Окунев рассказал, что в этом году застройщик сдаст восемь домов в двух районах. Их общая площадь превысит 117 тысяч квадратных метров.
В Суворовском жилом районе уже сдали два дома, а до конца 2023 года завершится строительство еще четырех в этом же районе. Вместе с этим достроят два дома в Платовском.
Кроме того, в Суворовском завершилось строительство детского сада, сейчас возводят школу и еще один детсад, который откроют до конца этого года. В Платовском появится новая школа, работы уже ведутся.
Владимир Окунев рассказал о необходимости создания социальных объектов в этих районах для семей с детьми. По его словам, эта работа ведется и должна быть завершена до конца года.
«Нельзя допускать срыва сроков. Мы длительное время сотрудничаем с застройщиком и надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу», — подытожил министр.
Что касается планов на следующий год, то представители строительной компании заявили, что выполнят все обязательства и сдадут 21 тысячу квадратных метров на территории Платовского и 88 тысяч «квадратов» в Суворовском.