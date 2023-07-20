Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Таганроге на должность заместителя глава администрации назначили Екатерину Громыко. Она будет заведовать организационно-правовыми и кадровыми вопросами.
Известно, что Громыко по образованию юрист. Восемь лет она проработала начальником юридического отдела администрации Таганрога, затем три года она посвятила юридической работе в медицинских учреждениях города.
Последним местом работы Громыко стала городская дума. Там она являлась начальником отделала правового обеспечения.
На новой должности Громыко сменила уволившегося два дня назад Валерия Зелинского. Это уже третий чиновник, решивший покинуть администрацию Таганрога за последние три месяца. Ранее оттуда ушли Алексей Санин и Василий Остряков, которые отвечали за туризм и транспорт.