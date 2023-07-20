На новой должности Громыко сменила уволившегося два дня назад Валерия Зелинского. Это уже третий чиновник, решивший покинуть администрацию Таганрога за последние три месяца. Ранее оттуда ушли Алексей Санин и Василий Остряков, которые отвечали за туризм и транспорт.